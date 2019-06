Ventimiglia, Ferrotel: i sindacati incontrano l’onorevole Di Muro

Ventimiglia. In data odierna le sigle sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Fast e Salpas Orsa hanno incontrato l’onorevole Flavio Di Muro alla presenza dei lavoratori ventimigliesi della società Pulitalia Servizi, titolare della gestione dei Ferrotel in Liguria, che due giorni fa hanno ricevuto la procedura di licenziamento.

I sindacati hanno esposto il problema all’onorevole il quale si è impegnato a contattare i vertici di FS nei prossimi giorni in modo da trovare una soluzione occupazionale per i cinque lavoratori. Fiduciosi in un celere riscontro ci teniamo a ringraziare oltre alla disponibilità dell’on. Di Muro anche il Partito Democratico, Rifondazione Comunista e Sinistra Italiana per la solidarietà e l’attenzione dimostra su questo importante tema.