Valter Muscatello della Croce Rossa insignito dell’onoreficenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica

Ventimiglia. Prestigioso riconoscimento per Valter Muscatello, ex responsabile del Campo Roja della Croce Rossa, che domani, in occasione della Festa della Repubblica, verrà insignito dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, conferito con Decreto del Presidente della Repubblica in data 27 dicembre 2018, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

«Sono orgoglioso, fiero e onorato di questo importante Riconoscimento – dichiara Muscatello – Ma io non dimentico e voglio ringraziare tutti i dipendenti e volontari della Croce Rossa di Ventimiglia, così come tutti i volontari della Liguria e di ogni parte di Italia che sono intervenuti ed hanno lavorato con me nell’emergenza migranti dal 2015».

Prosegue l’ex responsabile del campo CRI: «Voglio ringraziare la mia compagna di avventura che considero una sorella, Paola Amato; il mio amico e fratello Rosario Pitarelli: Le due persone che mia hanno dato la possibilità di Realizzare un sogno; il presidente regionale Cri Liguria, Maurizio Biancaterra e il consigliere nazionale Cri Massimo Nisi; il vice presidente Regionale Cri Liguria, Luca Bracco; il presidente Cri Bordighera Vincenzo Palmero e il presidente Cri Ventimiglia, Sergio Rigo. Il grazie più grande va a tutti i volontari che dal giorno 16 luglio hanno lavorato ventiquattro ore su ventiquattro per realizzare e gestire una situazione veramente incredibile».