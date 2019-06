Vallecrosia. Grande successo per la terza edizione di Wine Around: l’evento che ha portato nei giardini della Casa Valdese di via Colonnello Aprosio oltre 300 tra i migliori vini d’Italia.

L’evento, che ha riscosso un grande interesse da parte del pubblico, è stato organizzato dal Comune di Vallecrosia, in collaborazione con l’Associazione Culturale FoodAround, la guida ViniBuoni d’Italia, edita dal Touring Club Italiano, My Personal Beer Corner, la Casa Valdese di Vallecrosia, la Pro Loco Città di Vallecrosia, con il patrocino della Regione Liguria e la partecipazione dell‘Istituto Alberghiero G. Paire di Barge, in provincia di Cuneo, di Gullino Fruits, dell’Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino sezione di Imperia e dell’Aspi.