Torna a luglio la tre giorni di full immersion nel mondo dell’e-bike: la Transalp da Limone Piemonte a Sanremo

Sanremo. Dal 12 e il 14 luglio, organizzato dalle reti d’impresa Limone On e Sanremo On e con la preziosa collaborazione dell’Atl di Cuneo, si svolgerà a Limone Piemonte l’eBike Festival, che quest’anno è dedicato al mondo della bicicletta a pedalata assistita. Molti saranno gli appuntamenti con esposizioni, prove su strada, tour enogastronomici dedicati ad appassionati e famiglie.

L’evento più atteso della tre giorni sarà la TransAlp Experience, che porterà i partecipanti ad attraversare i suggestivi paesaggi che offre l’antica Via del Sale che dalle Alpi arriva al mare.

Si partirà il sabato 13 luglio da Limone alle 8:30, al via due categorie di biciclette, le eBike e le MTB muscolari, ed i partecipanti saranno guidati da istruttori qualificati in grado di fornire ogni tipo di assistenza in modo da poter pedalare in totale sicurezza.

Lungo il percorso ci si fermerà presso luoghi di ristoro e di ricarica per le eBike, mentre all’arrivo i partecipanti verranno accolti sul mare di Sanremo, verrà dato il benvenuto nella zona del “Sud Est” in corso Salvo D’Acquisto, a ridosso della pista ciclabile ed affacciati sul suggestivo porto turistico Portosole.

Tutte le informazioni su iscrizione, pacchetti soggiorno, trasferimenti ecc. si trovano sul sito: http://limone-on.com/transalp-2019/