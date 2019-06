Tennis, la sanremese Sara Angelica si aggiudica la finale dei campionati regionali under 10

Sanremo. Si chiama Angelica Sara e, a neppure 10 anni, può essere considerata un nuovo piccolo fenomeno del tennis. Numero uno di categoria in Italia, Angelica si è aggiudicata la finale dei campionati regionali under 10 a Valletta Cambiaso (Genova) arrivando alla finale senza perdere neanche un set e vincendo poi contro Asia Sundas col punteggio di 6-1 6-2.

Ma il risultato della piccola tennista sanremese classe 2009 non è una sorpresa, in quanto dopo la vittoria di 7 tornei regionali Slam by Head di fila, ha iniziato il 2019 giocando la finale del torneo più importante d’ Italia, il Lemon Bowl che si gioca a Roma e subito dopo aggiudicandosi le prime due tappe del NextGen junior Italia vincendo il Macroarea di Alassio (Tennis Hanbury) e il Macroarea di Torino (Tennis Le Pleiadi).

Ma non è ancora finita. Un successo ancora maggiore Angelica lo ha ottenuto la stessa settimana in cui ha giocato e vinto i regionali. Sui campi del TC Como la giovanissima sanremese h infatti disputato il torneo più importante della Macroarea Nord Ovest che comprende le regioni di Piemonte, Lombardia, Liguria e Val d’Aosta e si è imposta sulle avversarie senza perdere mai un set, vincendo in semifinale contro la fortissima emiliana Micol Salvadori (campionessa della Macroarea Nord Est) e in finale contro la numero 1 della Lombardia Beatrice Gatti con il punteggio di 6-1 6-0.

Attualmente questi risultati la portano al vertice della classifica nazionale italiana di categoria under 10, pur non avendo ancora compiuto i 10 anni. Per questi straordinari risultati la piccola tennista è stata invitata a partecipare alla Coppa del Mondo che si terrà l’ultima settimana di giugno in Croazia: lo Smrikva Bowl, dove incontrerà le 48 giocatrici della sua età più forti al mondo in rappresentanza di oltre 40 nazioni.

Sara è attualmente tesserata per il Tennis Sanremo e allenata da Valentine Confalonieri e Matteo Civarolo con la supervisione e collaborazione del tecnico nazionale federale Gennaro Volturo ( Le Pleiadi Torino).