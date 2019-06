Sanremo Rock, trionfano i Piqued Jacks e Marco Viccaro Bucalone

Sanremo. I Piqued Jacks da Buggiano (PT) per la categoria Rock e Marco Viccaro Bucalone da Pistoia per la categoria Trend. Sono loro i vincitori del 32° Sanremo Rock & Trend Festival.

Il verdetto è arrivato al termine di due ore di passione ed emozione, fra rock, alternative, hard rock, cantautorato e spruzzi di swing, hip hop, funk, elettronica, presentate da Laura Ghislandi di RTL 102.5 e Gigi Zini, voce della Nazionale Italiana Cantanti, insieme a Gigio D’Ambriosio di RTL 102.5.

Grazie alle 16 band finaliste, tutte le anime del rock sono confluite ieri sera sul palco del Teatro Ariston – Sala Ritz.

Il compito di stilare la classifica è stato affidato a due giurie di qualità. Per la categoria trend, erano presenti il musicista, produttore e fondatore dei New Trolls Vittorio De Scalzi, il produttore Fausto Cogliati (J-Ax, Fedez, Fragola, Michelin, Urban Strangers, Ultimo e altri), la cantante del Teatro alla Scala di Milano e vocal coach Silvia Chiminelli (Alexia, Caselli, Arisa, Violante Placido e altri), il consigliere di Assomusica Giampaolo Grotta, il manager di Eko Music Group Giovanni Matarazzo, il discografico e chitarrista fondatore della “notte delle Chitarre” Ettore Diliberto e il giornalista Mario Luzzatto Fegiz in qualità di presidente di giuria.

Nella giuria della categoria Rock erano invece presenti il chitarrista degli ABC, produttore e autore Matt Backer (Elton John, Joe Cocker, Paul Young, Sinead O’Connor, Julian Lennon), il tastierista dei Litfiba, musicista e produttore Fabrizio Simoncioni (Ligabue, Nannini, Negrita, Consoli, Fabi, Silvestri, Bennato e altri), Andy Fluon (Andrea Fumagalli) dei Bluvertigo, Gigio D’Ambriosio, l’amministratore delegato della multinazionale Eko Music Group Stevio Lorenzetti, il segretario generale PMI Luca Barone e il Presidente di Assomusica Vincenzo Spera nel ruolo di presidente di giuria.

Le altre band giunte alla serata finale dopo i 3 giorni di selezioni – dal 4, 5 e 6 giugno – che hanno visto sfidarsi sul palco della Sala Ritz del Teatro Ariston 130 gruppi provenienti da tutta Italia, sono Nestor’s Hound, Twenty Questions, Wox, Mildred, Do It Yourself, Statale 107bis, Helen Burns per la categoria Rock e X Giove, Andrea Belfiori, Horus Black, I Marrano, Mario Marco Farinato, Lost in Paradise, Bangcock per la categoria Trend.

Ai due vincitori, oltre al premio del 32° Sanremo Rock, è andata una chitarra Eko. Astralmusic, in collaborazione con SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, ha assegnato il premio Parole Rock al migliore autore under 35 ai Bangcock. Il premio di Assomusica per la migliore esibizione live è andata sempre ai Bangcock, così come il premio PMI per la band più originale.

Di seguito tutti i premi assegnati:

Primo classificato categoria ROCK: PIQUED JACKS

Primo classificato categoria TREND: MARCO VICCARO BUCALONE

Secondo classificato: HORUS BLACK

Terzo classificato: X GIOVE

Premio Astralmusic SIAE “Parole Rock” per il migliore autore Under 35 BANGCOCK

Premio Assomusica: migliore esibizione live BANGCOCK

Premio F.I.P.I.: apertura Festa europea della Musica (Monza, 21 giugno 2019) per 2 band: WOX e ANDREA BELFIORI

Premio PMI: band più originale BANGCOCK

Premio EKO: ai 2 vincitori Rock e Trend 1 chitarra “Mia 4” top gamma e una “One ST“ ed ai finalisti Astuccio gadget

Premio MRI (Music Records Italy), SPC Sound e Sonopoli: Apertura canale VEVO, produzione, distribuzione digitale in tutto il mondo ed inserimento in air play a BANGCOK, ARIA51 e MARTE

Premio DI.GI.FE. Web Solution: GABRIELE UCCELLI

Premio Oscar Serio, realizzazione videoclip: SKURCI

Premio Produzioni Music Aly: una giornata di studio di registrazione per un singolo a MARIO MARCO FARINATO e INDAKO

Premio ET: inserimento nella compilation Emersione DOROTEA LI CAUSI, SKRUCI, AMNÈSYA, MARCO FARINATO, BLUGRANA, DESHEDUS, CRISTIAN MELIS, BONNIK (LAURA BONOMI), FABIO MIAMI E KIMAIRA, PROCIONEY ROCK BAND, JOKE ADDICTION, HEATSTROKES, NIKK & THE BAD BOYS, NINO TARZIA, O – VIOLENTI IDEALI ROCK, MARTE, MAURIZIO CARISTO, VIOLET BLEND, ANDREA BELFIORI

Premio Monferrato Onstage: open act Notte delle chitarre HORUS BLACK, MARCO VICCARO BUCALONE e ANDREA BELFIORI

Premio Red & Blue: booking & management ai MARRANO

Premio Bandit Bikers: opening act concerto internazionale Motoraduno Parma agosto 2019 alle WOX

Premio MT Music: contratto di promozione e ufficio stampa a XGIOVE

Premio AVI (Associazione Vinile Italiana): DESHEDUS

Premio MMLine Production Records: produzione/ distribuzione/promozione agli AMNÈSYA

PJ Record: produzione fonografica di un brano a SKRUCI

Tutti i 16 finalisti hanno ricevuto un vinile – picture disc Sanremo Rock – appositamente realizzato dal Vinilificio di Bologna, un Astuccio gadget di Eko Music e avranno un servizio giornalistico su Music & The City. Inoltre i 16 finalisti saranno inseriti nella compilation del Festival (Universal Music).

Per tutte le informazioni sulla manifestazione: www.sanremorock.it , pagina Facebook ufficiale “Sanremo Rock”, info@sanremorock.it, 327 423 7725.

Sono partner istituzionali del 32° Sanremo Rock& Trend Festival: Assomusica (Associazione italiana degli organizzatori e dei produttori di spettacoli di musica dal vivo), F.I.P.I. Italia (Federazione Internazionale Proprietà Intellettuale), NUOVOIMAIE (Nuovo Istituto Mutualistico per la tutela dei diritti degli Artisti Interpreti Esecutori) e PMI (Produttori Musicali Indipendenti).

* * * * *

BREVI BIO DEI VINCITORI

CATEGORIA ROCK – PIQUED JACKS – sono un gruppo di fratelli cresciuti a Buggiano (Pistoia). Tenacia, concerti d’impatto e un sound con un proprio spazio nel panorama alt/funk-rock li hanno portati a Roma, Milano, Londra, Glasgow, Austin, Los Angeles. Oggi sono un gruppo di levatura internazionale con all’attivo tour negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Formatisi nel 2006, vogliono essere i Chili Peppers, oggi mescolano Biffy Clyro, The Killers, Nothing But Thieves, Incubus. Dopo i primi tre EP (2010-2013), il primo LP è fuori nel 2015. “Aerial Roots”, “Disco del Giorno” su Rockit, esce nel 2016. Nell’estate 2018 esce il nuovo album “The living past” prodotto da Dan Weller (Enter Shikari, Young Guns). Negli anni hanno vinto “Miglior Live Band” di Marea, MusicaW e Global 12 Festival, oltre a “The Freshmen” di mtvU. Guest act per Atoms for Peace, Teatro degli Orrori, Dubioza Kolektiv, hanno suonato a Rock In Roma, Whisky a Go Go, Hard Rock Cafè London, Sofar Sounds.

CATEGORIA TREND – MARCO VICCARO BUCALONE (Pistoia)- laureato in “Chitarra classica” e diplomato al Conservatorio di Latina, è un polistrumentista, cantautore, docente di chitarra nelle scuole medie. Vanta un’esperienza di 20 anni in locali, teatri, piazze e stadi di tutta Italia, Europa e America. Tra le tante esperienze musicali ha partecipato all’Umbria Jazz Clinics, Sanremo Giovani 2009 ed è stato finalista al “Celebrity The Talent Show” su Sky Vivo. Ha suonato con artisti internazionali fra cui Billy Joel, Richie Cannata, Popa Chubby, Dave Richards ecc. e in Italia, fra i tanti, James Senese e Napoli Centrale, Gatto Panceri, Little Tony, Silvia Salemi, Donatella Rettore, Ricchi e Poveri ecc.. I suoi album da solista, scritti, arrangiati e suonati interamente da lui, sono stati presentati in tour e apprezzati in America, Inghilterra e Irlanda. TOSCANA

* * * * *

Sanremo Rock & Trend Festival è il più ambito e longevo contest nazionale per artisti singoli, duo o gruppi italiani emergenti della scena rock, indie, alternative, pop rock, hard rock e tutte le possibili “declinazioni” trasversali ai generi. Nato negli Anni ’80, Sanremo Rock è un brand storico che ha portato al successo moltissimi Big di oggi. Dal suo palco sono passati, fra i tanti, i Litfiba, i Denovo di Mario Venuti, Ligabue, Tazenda, i Bluvertigo di Morgan e gli Avion Travel, solo per citarne alcuni. La manifestazione rappresenta un grande momento di incontro musicale, di confronto, di sana competizione e soprattutto offre precise indicazioni sul movimento rock italiano, sul suo stato di salute, le tendenze, le preferenze.