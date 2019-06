Sanremo, oggi la prima caccia al tesoro tra gli angoli nascosti della città

Sanremo. Andrà in scena questo pomeriggio Traverl Art, la prima caccia al tesoro che porterà residenti e turisti alla scoperta degli angoli più belli e nascosti della Città dei Fiori.

Organizzato dall’agenzia di promozione turistica InLiguria, il gioco culturale avrà inizio alle 16.30 con ritrovo presso il Teatro Ariston. I partecipanti saranno suddivisi in squadre da dieci, ad ognuna delle quali sarà assegnato un referente, il “viaggiatore smarrito”, che le accompagnerà per tutta la durata della caccia tra i tesori di Sanremo.

Protagonisti di un gioco di ruolo dove la realtà e la finzione si intrecceranno in un susseguirsi di indizi, sorprese e performance, per raggiungere il bottino finale i partecipanti dovranno risolverle gli enigmi che troveranno di tappa in tappa.

La squadra vincitrice riceverà un voucher per una cena per 2 persone presso un ristorante Liguria Gourmet tra quelli di Savona, Imperia e La Spezia.