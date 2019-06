Sanremo, la Foce protagonista nel campionato a squadre

Sanremo. Ancora grandi soddisfazioni dal settore giovanile di atletica della Foce.

Lo scorso anno fu prima in regione con la categoria “ragazzi”,quest’anno seconda con la categoria cadetti. Si tratta di un gruppo affiatato di amici, che si allenano con costanza, un pò seriamente, un pò per gioco ma che crescono agonisticamente giorno dopo giorno. Il successo più rilevante è venuto dal salto in alto, dove Gabriele Avagnina, sotto una pioggia battente ha superato l’asticella a m.1,66, primato personale. Più dietro, con 1,35, Simone Lucarelli. Ottimo 2° posto per Ivan Da Sacco, nei 300 m.(40″75). Gara combattuta nei m, 80 dove Tiziano Mercuri, con 10″ è giunto 4°. Primato personale nei m.1000 per Andrea Guazzoni(3’05″47); più arretrato il neo iscritto Simone Di Zio. Nei 1oo m.con ostacoli, punti preziosi sono venuti da Simone Enotarpi e Antonio Genova, come, peraltro, dai giavellottisti Mattia Fusco e AndreaPastorelli e dal pesista Igor Perilli. Infine in campo, ben due staffette 4×100, una terza assoluta con Milo-Genova-Da Sacco e Mercuri, l’altra 7a con Pastorelli-Lucarelli-Fusco e Enotarpi. In conclusione, davanti alla Foce, in Liguria, solo lo squadrone di La Spezia,

Un riconoscimento immediato è venuto dalla Federazione di atletica regionale che ha convocato nella rappresentativa ligure Gabriele Avagnina, Igor Perilli(martello) e Alessia Laur che si era vinta i m.300 in 43″74. Oggi partono per Fidenza(Parma) e domani saranno protagonisti in pista e sulle pedane di un grande meeting.