Sanremo, isola pedonale al porto vecchio: ecco come cambia la viabilità

Sanremo. Dal 1 luglio al 1 settembre, negli orari sotto indicati, la circolazione stradale in via N. Sauro e Giardini V. Veneto è disciplinata come segue:

Leggi qui l’ordinanza completa

Via N. Sauro

– tratto da Sottopasso Croce Rossa alla Rotonda del Porto

– entrambe le carreggiate tra la Rotonda del Porto e Giardini Vitt. Veneto

DIVIETO di SOSTA con rimozione forzata a tutte le categorie di veicoli dalle ore 18.00 alle ore 02.00

– tratto compreso tra Sottopasso Croce Rossa e Giardini Vittorio Veneto

DIVIETO di TRANSITO a tutte le categorie di veicoli dalle ore 20.00 alle ore 02.00

Giardini Vitt. Veneto

– ambo i lati di entrambe le carreggiate (da Corso Mombello a termine aiuola fronte civico 22) DIVIETO di SOSTA con rimozione forzata a tutte le categorie di veicoli dalle ore 18.00 alle ore 02.00

carreggiata a monte

– dal 1° passaggio pedonale situato nei pressi del civ. 10 a termine aiuola fronte civico 22 DIVIETO di TRANSITO a tutte le categorie di veicoli dalle ore 20.00 alle ore 02.00

carreggiata a mare

DOPPIO SENSO di CIRCOLAZIONE dalle ore 20.00 alle ore 02.00