Diano Marina. Il liceo Cassini di Sanremo vuole omaggiare la propria band Red Hot Chilli Iezzi che si è esibita ieri sera a Diano Marina, nella splendida cornice del Molo delle Tartarughe.

Il concerto concludeva il progetto “Rete Musicale del Ponente Ligure”, fortemente voluto dal Miur e dall’Usr Liguria nell’ambito del Piano Triennale delle Arti e del progetto Liguria Musica e ha visto la partecipazione delle scuole vincitrici del finanziamento Usr Liguria-Pta per il progetto di musica: il liceo ‘Vieusseux’ e l’istituto tecnico ‘Ruffini’ di Imperia e, appunto, il liceo ‘Cassini’ di Sanremo.

La band del liceo matuziano è nata nel gennaio 2019 ma nonostante la recente formazione ha mostrato grandi capacità e talenti: voci Roberta Durazzi (3T), Nicla Ozenda e Leila Sangiamo (2T), violino Lorenzo Ansaldi (3A), chitarra Noemi Fontana (4D), Samuele Martini (4D) e Paolo Sabatini (4D), basso Federico Nocerini (5D) e tastiere il prof. Claudio Iezzi.

Hanno alternato pezzi di musica classica arrangiati in maniera personale a brani famosi e nella mente anche dei non più giovanissimi per accontentare tutta la platea mostrando così grande versatilità e bravura: la Primavera di Vivaldi e Skyrim per violino e chitarre, Allelujah, Let the sunshine in, All of me e Nothing else matters.

A seguire si sono esibite le band delle altre due scuole altrettanto valide e talentuose per una serata all’insegna della musica, del talento, e dei giovani. Il folto pubblico intervenuto ha gradito tutte le esibizioni con grandi e calorosi applausi.

Con l’augurio che l’anno prossimo anche altri studenti/talenti vogliano partecipare a questa esperienza straordinaria e arricchente, buona estate a tutti.