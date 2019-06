Sanremo. Prima serata per la Festa della musica 2019: il grande evento che per tre giorni trasformerà la città in un palcoscenico sotto le stelle tra concerti live e dj set.

Ad alzare il sipario da piazza Borea d’Olmo è stato un duo di archi dell’Orchestra Sinfonica alle 18. Dalle 21 musica no stop fino a notte tarda in piazze, strade e locali pubblici.

Ecco i concertini con le rispettive location: corso Nazario Sauro con il Duo Talamo e a seguire i Nuovi Solidi; viale Giardini Vittorio Veneto con i Sound Fusion che proporranno musica dal pop al jazz; e le piazze Sardi con gli Start Over (Electro Acoustic Band); Bresca con Celtic Dreams (musica celtica); Siro-Carli con i D-sparsi (cover band); Colombo con Slurp Music Animation (esibizioni libere); Mameli con il violinista Davide Laura (violinista); e ancora le vie Matteotti animate da Fled (dal Swing al Jazz al Funky); Gioberti con la cover band di Carlito e i suoi briganti e i Glue’s Avenue (soul blues and jazz).