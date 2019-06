Sanremo, ad Achille Pennellatore il premio Pioniere della Nautica di Ucina Confindustria

Sanremo. Achille Pennellatore riconosciuto Pioniere della Nautica da Ucina Confindustria. Già Console del mare (2004) e Ambasciatore del mare (2009), il meteorologo della Riviera dei Fiori ha ricevuto il prestigioso premio che dal 1998 l’associazione nazionale dei Cantieri e delle Industrie nautiche riserva all’impegno di chi opera con competenza, professionalità e passione nel mondo del mare.

«Questo riconoscimento mi rende molto orgoglioso – sottolinea Pennellatore, per anni studioso di fenomeni atmosferici dalla torretta di Portosole, oggi, dopo l’arrivo della pensione, esperto meteo a Riviera24.it –. In quasi 40 anni di servizio mi è sempre andata bene. Non ho mai fatto errori eclatanti. È capitato di sbagliare qualche previsione, come l’orario di arrivo di una perturbazione, ma per quanto riguarda mare, vento e fenomeni pericolosi ho sempre dato un quadro corrispondente».

Attribuitogli per l’assistenza meteorologica che per anni ha dato alle imbarcazioni dell’approdo turistico sanremese (e non solo), Pennellatore ritirerà il premio giovedì nell’ambito del Satec 2019 che si svolgerà a Santa Margherita Ligure. Per l’occasione, indosserà la divisa di Portosole, come, compiaciuto, gli ha chiesto il nuovo direttore Pappalardo.