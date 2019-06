Ventimiglia. A coronamento di un anno ricco di attività rivolte alle esigenze della comunità locale e mondiale, la scorsa settimana si è concluso l’anno sociale del Lions Club Ventimiglia con il passaggio della campana fra il presidente 18/19 Gianni Rebaudo e il suo successore per l’anno 19/20, Roberto Capaccio.

Durante la serata, il presidente uscente ha ripercorso i vari Service che il Club ha posto in essere nel corso dell’anno Lionistico, che hanno visto i soci impegnati in attività di servizio sia a livello locale che globale, con attività che hanno spaziato dalla raccolta alimentare allo screening dell’ambliopia, passando per la “cena al buio”, che ha permesso agli intervenuti di vivere un’indimenticabile esperienza e di raccogliere fondi per una squadra calcistica di non vedenti. Non sono mancate, inoltre, le occasioni per raccogliere fondi in favore della LCIF, la fondazione internazionale dei Lions. Un grande sforzo è stato poi compiuto dal Club per organizzare il Congresso distrettuale di chiusura, che ha visto oltre duecento partecipanti provenienti da Liguria e Piemonte, e che è stato unanimemente definito come uno dei più riusciti degli ultimi decenni.

“Non sono in grado di valutare quanto noi abbiamo influito sulla vita delle persone in disagio – ha chiosato Rebaudo – ma so per certo che quest’anno ha positivamente influenzato tutti noi soci”. Il presidente ha, poi, voluto riconoscere l’impegno di tanti soci, assegnando loro dei certificati di apprezzamento e delle targhe. La serata si è conclusa con la consegna della spilla di presidente a Roberto Capaccio, funzionario del Comune di Vallecrosia, alla sua seconda esperienza come Presidente. Nel suo breve discorso ha ricordato che è sua intenzione agire nel segno della continuità nel servire e negli obiettivi. Il nuovo Presidente, che entrerà ufficialmente in carica il 1° luglio, ha poi presentato la sua squadra:

Presidente Roberto CAPACCIO

1° Vice Fiorenzo MASSA

2° Vice Mauro GIORDANO

Past Presidente Gianni REBAUDO

Segretario Alessandro CIRICOSTA

Tesoriere Marco PRESTILEO

Cerimoniere Erika DEMARIA (delegato alla sicurezza e rapporti con L.C. Menton e Distretto 103 CC)

Censore Guido MACCARIO

Leo Advisor Mirella NIGRO

Consiglieri: Piero ABELLONIO, Dario BASSANI, Rosa FACCHI, Giorgio MARENCO (delegato ai rapporti con le Istituzioni), Sauro SCHIAVOLINI, Senia SENO (coordinatore di Club LCIF). Svariati altri soci saranno convolti nella gestione del Club, partecipando attivamente nei vari comitati.