Raduno degli Alpini a Vallecrosia, il consigliere Perri: «E’ mancato il gonfalone del comune»

Vallecrosia. «Complimenti al Gruppo Alpini ed al suo capogruppo Pinuccio Turone per l’organizzazione della due giorni dedicata ai Martiri delle Foibe ed agli Alpini. Il sindaco in una suo comunicato ha lanciato un appello che è “doveroso ricordare”. Ma come: è doveroso ricordare e poi si è dimenticato del gonfalone???? Mancato infatti all’appello della manifestazione il gonfalone del comune di Vallecrosia, una grave mancanza di rispetto non solo verso gli organizzatori, ma ancor più verso coloro che venivano ricordati: i martiri delle Foibe» – dichiara il consigliere comunale Fabio Perri.

«E’ mancata anche la fascia blu della Provincia – continua Perri – nonostante sia sta regolarmente invitata come tutti gli anni e dove ha sempre presenziato negli ultimi anni con la mia presenza quale consigliere provinciale e cittadino e amministratore attento di Vallecrosia. Ma quest’anno il nostro assessore alle manifestazioni e consigliere provinciale Patrizia Biancheri, come mai non era presente? Come mai vista la volontà di essere un rappresentante provinciale non è venuta in rappresentanza della provincia nel comune dove amministra???? Forse si sarà dimenticata, ma non era doveroso ricordare??? Probabilmente poco interessava partecipare a questo evento perché forse era più importante l’organizzazione della sagra della carne alla brace che sabato sera si è svolta a Vallecrosia Alta, organizzata dall’associazione borgo antico dove lei è stata presidente.

Quello degli alpini è stato un ricco programma di appuntamenti ed una importante presenza militare e politica hanno reso la manifestazione un grande evento per la città di Vallecrosia, suscitando una grande interesse e sensibilità. Presenti infatti on. Le Flavio Di Muro in rappresentanza dello Stato, il presidente del Consiglio Regionale Piana Alessandro, il vice presidente della Regione Liguria Sonia Viale, gli assessori regionali Gianni Berrino e Marco Scajola unitamente al generale Bellacicco».

«Sensibilità che però purtroppo – conclude Perri – non abbiamo visto da parte dell’amministrazione comunale in quanto per la prima volta non è stato portato in sfilata il gonfalone rappresentante la città. Una realtà questa degli Alpini che da diversi anni si adoperano con i suoi volontari affinché Vallecrosia sia il richiamo per tutti coloro che amano trascorrere giornate in compagnia degli Alpini da sostenere ed affiancare piuttosto che mettersi solo in mostra in alcuni contesti».