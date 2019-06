Ponte Morandi, vicepresidente Viale: «Operazioni sanitarie svolte senza criticità»

Genova. “Anche le operazioni sanitarie legate alla demolizione del ponte Morandi si sono svolte senza criticità. Solo due persone, temporaneamente ospitate nei centri di accoglienza allestiti dalla Protezione civile per i residenti entro i 300 metri dalla zona dell’esplosione, hanno avuto bisogno del trasporto in ospedale: una bambina di 12 anni che ha avuto un malore ed e’ stata portata all’ospedale pediatrico Gaslini e un signore che, avendo dimenticato i farmaci in casa, è stato portato al Villa Scassi. Le loro condizioni sono buone”. Lo riferisce la vicepresidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Sonia Viale che, con il pensiero rivolto alle 43 vittime del 14 agosto scorso, ha assistito alla demolizione delle pile 10 e 11.

Viale si è poi recata presso uno dei centri di accoglienza, al PalaFiumara dove ha incontrato il medico e gli infermieri del presidio di guardia medica e i volontari delle pubbliche assistenze Anpas, della Croce Rossa e delle Misericordie, impegnati anche ieri per trasportate le persone fragili negli alberghi e nelle Rsa, a seconda delle condizioni di salute di ciascuno. “Voglio ringraziare tutto il personale sanitario e i volontari che hanno lavorato per consentire che le operazioni odierne si svolgessero garantendo la salute dei cittadini“, ha concluso Viale.