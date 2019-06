Ponte Genova, Di Muro (Lega): «Giornata storica, si riparte grazie a lavoro di squadra»

Genova. “È una giornata storica non solo per Genova e la Liguria, ma per il Paese intero. Oggi, con il vicepremier Matteo Salvini, abbiamo assistito all’implosione del Ponte Morandi, un’operazione straordinaria, realizzata con precisione e in massima sicurezza per la popolazione. A dieci mesi dal tragico crollo, Genova può ripartire e nel 2020 avrà un nuovo ponte, una sfida che potrà essere vinta grazie al grande lavoro di squadra tra il governo, in particolare Edoardo Rixi da viceministro alle Infrastrutture, i commissari alla ricostruzione Marco Bucci e all’emergenza Giovanni Toti.

Con il decreto Genova, di cui sono stato relatore alla Camera, abbiamo sbloccato oltre un miliardo di euro che sono serviti a imprese, famiglie, porto e territorio di poter affrontare l’emergenza e rialzarsi. La giornata di oggi rappresenta l’inizio della rinascita e soprattutto dimostra che quando si lavora in squadra con un obiettivo preciso il nostro Paese può vincere sfide che, sulla carta, potrebbero sembrare impossibili”. Lo dichiara il deputato ligure della Lega Flavio Di Muro.