Imperia, l’assessore regionale Marco Scajola al seminario ‘Silver Economy – Golden Opportunity’

Imperia. Sabato 29, alle ore 11.30, l’assessore regionale Marco Scajola, sará ad Imperia, presso la sala Auditorium della Camera di Commercio, per intervenire al seminario “SILVER ECONOMY- GOLDEN OPPORTUNITY”, un progetto dedicato alle nuove economie che stanno emergendo, organizzato da Confcommercio Imprese per l’ Italia della provincia di Imperia. L’ assessore traccera’ un bilancio delle nuove riforme nel settore urbanistico ed edilizio della Giunta Toti. Dal Piano Casa all’ultima norma sulla rigenerazione urbana ed il recupero del territorio agricolo, agli interventi per favorire la ricostruzione e riqualificazione di edifici degradati e di scarsa efficienza energetica.

Successivamente, alle ore 20, sarà a Costa D’Oneglia, alla 32* Festa della Bandiera Argentina, dove per l’occasione è stata organizzata la 13* edizione della Notte Bianca Costa 2019, manifestazione sostenuta dalla Regione Liguria e organizzata dal Circolo “Manuel Belgrano”.

Infine, domenica 30, alle ore 9.30, l’assessore regionale Marco Scajola, sarà presente a Conio, presso Piazza IV novembre, al 21° raduno del gruppo Alpini, dove sarà officiata la Santa Messa e saranno commemorati i caduti in guerra, evento organizzato dal gruppo ANA di Conio.