Imperia. Ieri sera il presidente del consiglio regionale Alessandro Piana ha partecipato alla 32esima Festa della Bandiera Argentina, che si è svolta a Costa d’Oneglia, frazione del comune di Imperia.

La manifestazione, che riscuote da sempre un grande successo, è organizzata dal Circolo “Manuel Belgrano” , il celebre politico e generale creatore della bandiera argentina il cui padre, nato a Oneglia, era emigrato nel paese del Sudamerica. Piana ha partecipato all’evento in rappresentanza dell’Assemblea legislativa della Liguria.

«Amato in Sudamerica quanto un altro ligure del Ponente, Giuseppe Garibaldi, Manuel Belgrano – ha dichiarato Piana – è il capofila di una lunga lista di nostri connazionali che hanno avuto un ruolo di spicco: dal presidente Peron a musicisti come Astor Piazzolla e industriali come Agostino Rocca». Il presidente ha sottolineato il profondo significato della festa: «Celebrare, a Costa d’Oneglia, Manuel Belgrano e la bandiera argentina, con la “Notte della musica” e con il Tango, è una formula vincente, perché questa manifestazione unisce la storia di due popoli alla vita odierna, coniugando tradizioni e modernità e valorizzando il legame consolidato fra comunità ligure e argentina».

Il presidente ha ringraziato il sindaco di Imperia Claudio Scajola, il presidente del Circolo e tutti gli altri organizzatori dell’evento.