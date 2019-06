Imperia. Ultimi quattro giorni per la Festa di San Giovanni e gli appuntamenti che hanno fatto la storia dell’evento e del Comitato entrano nel vivo. Ricordando che la fiera di San Giovanni avrà luogo domenica 23 giugno mentre i fuochi pirotecnici illumineranno Imperia la notte del 24, ecco cosa vi aspetta oggi!

Oggi continua la speciale mostra a cura del Club Alpino Italiano dal titolo “Dalla Galeazza all’Himalaya” con spettacolari immagini e testimonianze del CAI.

A partire dalle 19.30 al via la serata di Ineja con l’esibizione sportiva di fitness e danza della società “Bird New Mistral” di Imperia. Alle 21.15 DJ Tex darà il via alle danze con “Ballando sotto le stelle”, intermezzato alle 22.30 da una nuova esibizione sportiva.

Per i bambini e le famiglie BimbIneja propone, nella zona sottostante la ruota panoramica, la serata “Magic Bright” alle 20.30, per scoprire il magico mondo della magia.

Le cucine vi aspettano anche oggi con la tradizionale cucina ligure, lo stoccafisso, la pasta, la carne alla brace e gli speciali gobeletti. Per gli amanti dello shopping, come ogni sera, gli stand di MercantIneja saranno a disposizione con prodotti nazionali e internazionali. E per chi vuol tentare a fortuna: la pesca della zucchetta!

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito: www.ineja.i