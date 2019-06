Sanremo. «Oggi è un momento di felicità perché una squadra di Sanremo ha vinto un titolo italiano – dichiara il vicesindaco e assessore allo Sport, Alessandro Sindoni - Sono felice di premiare le ragazze della Mazzucchelli Volley Sanremo che hanno vinto il titolo italiano. A soli 10 anni hanno portato in alto il nome di Sanremo».

L’assessore al Turismo e allo Sport Alessandro Sindoni ha consegnato questa mattina, nella Sala Giunta di Palazzo Bellevue, un riconoscimento alla Mazzucchelli Volley Sanremo per aver conseguito il titolo “Campioni d’Italia CSI under 10”.

di 23 Galleria fotografica Mazzucchelli Volley Sanremo









«Abbiamo voluto omaggiarle con un simbolo. Il messaggio che il Comune vuole trasmettere è “avete vinto, però avete fatto sport” – dice Sindoni – Non è solo un riconoscimento per aver vinto un titolo, soprattutto è un’attestazione a chi pratica lo sport. A me interessa che la pratica dei nostri giovani atleti, in tutte le attività sportive, sia affiancata dal Comune di Sanremo. Il vero lavoro lo fanno gli associati, i volontari, i genitori, i nonni che accompagnano i ragazzi, noi siamo un semplice supporto. A me interessa che i ragazzi continuino a fare sport».

«Abbiamo partecipato al Campionato under 10 Csi in Abruzzo e abbiamo vinto il titolo nazionale – raccontano le allenatrici della Mazzucchelli Volley Sanremo, Federica Sibilia e Daniela Bordoli – Quest’anno siamo campionesse nazionali Csi under 10 e abbiamo conquistato lo scudetto. Sicuramente è il coronamento di un percorso fatto di entusiasmo e passione».

Alla fine anche la Mazzucchelli Volley Sanremo ha consegnato un dono all’assessore: una maglia di colore verde della squadra, che Sindoni ha promesso di indossare durante la Festa dello Sport che verrà organizzata a settembre nella Città dei Fiori. «A settembre vorremo organizzare una Festa dello Sport, che sarà un’occasione di promozione dell’attività sportiva, poi a maggio-giugno del prossimo anno mi piacerebbe organizzare una Festa dello Sport come premiazione di chi pratica sport» – anticipa l’assessore allo Sport.