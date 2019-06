Granfondo Milano Sanremo, 900 ciclisti attesi: metà dal resto del mondo

Sanremo. Tutto pronto per la 49° edizione della Granfondo Milano Sanremo ciclosportiva in programma per il 9 Giugno. Si tratta di un appuntamento sportivo unico, che permette ai partecipanti di percorrere il leggendario tracciato della Classicissima di Primavera. Quasi 300 Km di pura emozione sulle strade entrate nella storia del ciclismo, con le mitiche salite del Turchino, della Cipressa e del Poggio.

A presentare l’evento sportivo che porterà nella Città dei Fiori sono stati gli organizzatori, il presidente provinciale del Coni Alessandro Zunino e il neo vicesindaco e assessore al Turismo e Manifestazioni Alessandro Sindoni. Quest’ultimo ha ribadito l’importanza di investire sulle manifestazioni sportive per incentivare il turismo. Per Sindoni, gli eventi devono essere volano per le presenze alberghiere, per l’indotto enogastronomico.

In attesa delle ultime iscrizioni (possibili fino a sabato 8 giugno direttamente nella localitaà di partenza), sono già 900 i ciclisti che si sono assicurati un pettorale per essere al via domenica mattina. La maggior parte, precisamente il 54%, è rappresentato da atleti stranieri. Tra le nazioni rappresentate, oltre ai 414 ciclisti italiani, figurano: Belgio, Francia, Olanda, Germania, Gran Bretagna, Spagna, Svizzera e Irlanda. Non manca la presenza di Paesi molto lontani come Filippine, Messico, Stati Uniti, Brasile, Ghana, Turchia, Repubblica Sudafricana e Porto Rico. Tutto questo avrà un risvolto positivo per il territorio anche a livello turistico, con numerosi partecipanti che, approfittando della manifestazione, prolungheranno le vacanze rimanendo qualche giorno a Sanremo.

Super ospite di questa 49° edizione della Milano Sanremo ciclo sportiva sarà uno dei principali corridori italiani in attività: Davide Formolo. Il passista scalatore veneto, professionista dal 2014 e conosciuto con il soprannome di “roccia”, ha infatti confermato nelle ultime ore la propria partecipazione.

Nei giorni scorsi ha concluso con un brillante 15° posto fimale i1 Giro d’Italia. Non é la prima volta che Formolo è tra i protagonisti della corsa rosa, che ha disputato nelle ultime cinque edizioni. Al Giro nel 2018 e nel 2017 era infatti già giunto nei primi dieci nella classifilca generale e nel 2015 aveva vinto la tappa di La Spezia. Quest’anno si é poi messo in luce anche nelle grandi classiche, con un 2° posto alla Liegi-Bastogne-Liegi dove già l’anno precedente era giunto 7°. Durante l’attuale Stagione Sportiva, in cui corre per il Team Bora Hansgrohe, ha conquistato la tappa di Barcellona a1 Giro di Catalunya. In carriera vanta inoltre un secondo posto a1 Campionato Italiano del 2014 dietro a Vincenzo Nibali ed un 9° nella classiflca fmale della Vuelta Espana nel 2016.

Tra i partecipanti spicca la prestigiosa presenza dell’ex Campione del Mondo di ciclismo Johan Museeuw. La notizia ha richiamato nelle scorse settimane l’attenzione degli appassionati di ciclismo. Tutti gli iscritti avranno quindi la possibilità di correre lungo i1 percorso a1 fianco di uno dei suoi pi1‘1 grandi Campioni. Il belga Johan Museeuw, specialista delle gare di un giorno, vanta in carriera, oltre a1 Mondiale del 1996, Vittorie di altissimo livello come due Coppe del Mondo e tantissime classiche tra cui tre Parigi-Roubaix ed altrettante edizioni del Giro delle Fiandre.

La prova, organizzata dall’UC Sanremo, non è una corsa competitiva. Nonostante i1 cronometraggio, la ciclosportiva Granfondo Milano Sanremo rimane infatti una manifestazione cicloturistica e cicloamatoriale. Sarà possibile iscriversi fino i1 giorno prima della gara direttamente nella località di partenza.

La verifica delle licenze e la consegna del numero 6 del materiale previsto si svolgeranno sabato 8 Giugno, dalle ore 10 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 19, a Pieve Emanuele (Milano) presso l’hotel Ripamonti in via dei Pini 3. Sempre 1i 6‘: previsto i1 ritrovo della domenica, alle ore 6:30, Che precederà la partenza. Lo start verrà dato alle ore 7 per griglie costituite da circa 200 partecipanti.

Gli arrivi sono previsti tra le 15 e le 19 a Sanremo in corso Garibaldi dove, presso il centro congressi del Palaflori, saranno allestiti il servizio docce ed il deposito biciclette. Al Palaflori si svolgeranno anche il pasta party 6 la premiazione delle squadre con il maggior numero di partecipanti. Il tempo limite é flssato entro 12 ore dalla partenza.

Sul sito ufflciale www.milano-sanremo.org sono inoltre indicate tutte le informazioni necessarie per la logistica: dai soggiorni con tariffe agevolate ai trasporti.

La Granfondo Milano Sanremo é presente anche su Facebook: www.facebook.com/GranfondoMilanoSanremo, su Twitter (@GF_Sanremo) e su Instagram (ucsanremo).