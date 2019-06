Futura Sanremo amplia il proprio organico

Sanremo. L’organico di Futura Sanremo si amplia. Le dichiarazioni di Leonardo Mazza, segretario provinciale:

«Dopo le numerose richieste di adesioni il circolo di Futura Sanremo si è visto in dovere di ampliare il proprio organico, con nuova linfa giovane.

Per la nuova giunta con potere di voto ho confermato i signori Franco Benedetti come segretario del circolo a pieni poteri e Michele Di Benedetto come vicesegretario del circolo a poteri congiunti con estensione a cassiere. Il resto della giunta sarà cosi composta:

Thomas D’Angelo, Antonio Di Fazio, Riccardo Toninelli, Mazza Leonardo (con carica al settore edile e turistico), Alberto Pezzini (con carica di addetto stampa locale e regionale), Maurizio Bellesia (con carica al settore trasporti), Barbara Laura (con carica di Responsabile e Coordinatrice sezione donne), Alessandro Tirotta (con carica al Sociale e al suo sviluppo), Vincenzo Silvestri (con carica al commercio e al suo sviluppo), Saverio Del Duca (con carica ai servizi sanitari e al suo sviluppo), Nicholas Rosas (con carica al coordinamento giovanile e al suo sviluppo), Luna Barboro (con carica al coordinamento giovanile e al suo sviluppo), Roberta Brezzo (con carica al settore turismo e al suo sviluppo con Mazza Leonardo).

Andremo quindi avanti con il nostro progetto suddiviso in tre parti che correranno di pari passo: con la prima parte Futura intende crescere, portare nuovi tesserati, e nuovi circoli sia in provincia che in tutta la Liguria.

La seconda parte del progetto prevede di proseguire il nostro lavoro come opposizione, e nel limite del possibile costruttiva con tutte le forze, continuando comunque a proporre soluzioni del nostro programma. Il bene di Sanremo è primario.

La terza fase, molto importante per noi, già partita lo scorso anno con Nazione Futura, sarà costruire un nuovo centro destra, (dal momento che Futura Sanremo è già stata scelta a collaborare in ambito nazionale). Per quanto ci riguarda noi abbiamo accettato il compito di ricostruire sia quello comunale, provinciale, che regionale. Ricreare un nuovo centro destra ideologicamente sano, fuori dagli schemi classici, con persone nuove, non sarà semplice, ma è il nostro obbiettivo.

Opereremo con un nuovo nome, sodalizio dei due gruppi nazionali a nome Futura, che a breve vi sarà reso noto, e nel frattempo, chi vuole aderire con sani principi rivolti verso il prossimo, al nuovo cdx, può contattarci. Ci sentiamo di escludere sin da ora professionisti della politica, e chiunque sia passato da un partito all’altro.

Il nostro volto resta inappellabile nel nome di Alberto Pezzini, con cui stiamo studiando le nuove linee guida da sottoporre al direttivo nazionale per l’Italia, e per l’Europa Unita del Futuro. Regole semplici e chiare che possano cambiare la vita dei cittadini italiani ed europei, nel segno dell’uguaglianza, della legalità e del rispetto».