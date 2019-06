Ventimiglia. Circolazione ferroviaria in tilt in tutta la Liguria per una fuga di gas che si è verificata tra le stazioni di Genova Voltri e Genova Sestri Ponente. Dalle 3,30 il traffico ferroviario sulla linea Genova-Savona è sospeso per l’intervento dei Vigili del Fuoco.

I treni a lunga percorrenza coinvolti sono: Intercity 655/656 fermo nella stazione di Savona dalle ore 06:21 , Intercity 505 fermo nella stazione di Ventimiglia dalle 6:41 ed Eurocity 141/142.

Ritardi e treni cancellati anche a Ventimiglia, dove al momento il treno in partenza per Roma Termini registra 70 minuti di ritardo, quello per Savona un’ora di ritardo, mentre quello per Genova Brignole è dato con 50 minuti di ritardo. Cancellato il treno 11340 in arrivo da Genova Brignole.