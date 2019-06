Dopo Dolceacqua, anche Genova conferisce cittadinanza onoraria ad Alberto II di Monaco

Genova. La giunta comunale di Genova, su proposta del sindaco Marco Bucci, ha deciso di conferire la cittadinanza onoraria al principe Alberto II di Monaco. Lo rende noto l’agenzia Ansa. Il reale sarà insignito della cittadinanza con una cerimonia ancora da programmarsi.

Alberto II si è impegnato nella difesa dell’ambiente, anche creando una fondazione che si occupa di salute dei mari, motivo per cui nel 2014 l’Università di Genova gli conferì la laurea ad honorem in Scienza del mare e il Comune gli assegnò nel 2010 la medaglia Città di Genova. Con il crollo del Morandi il principe ha dato un segnale di vicinanza alla città disponendo che, durante i funerali di Stato, venissero ammainate tutte le bandiere monegasche. Tra le motivazioni per la cittadinanza anche i legami storici tra Genova e la casata Grimaldi, di cui Alberto II di Monaco è rappresentante. La famiglia Grimaldi diventò una delle più importanti e potenti casate della nobiltà feudale della Repubblica di Genova grazie al commercio e alla navigazione, con Doria, Spinola e Fieschi.