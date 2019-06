Diano Marina. Il calendario manifestazioni dell’etate 2019 a Diano Marina si apre domani con la tradizionale Infiorata del Corpus Domini, una delle più grandi e caratteristiche della Liguria.

Oltre cento sacchi, pari ad un milione, forse più, di coloratissimi e profumati petali colorati (rose rosse, rosa, gialle e bianche, nonché fiori ginestra e di altre piante) si apprestano a ricoprire, per tutta la mattinata di domenica 23, oltre 2 mila metri quadrati del centro cittadino (piazza Martiri della Libertà, via Genova e via Genala), proponendo immagini e simboli della tradizione religiosa. E’ l’evento storico di Diano Marina, un appuntamento – tra fede e folklore – molto sentito dalla cittadinanza e molto apprezzato dai turisti.

Il lavoro del Gruppo Amici dell’Infiorata, coordinato dall’artista Nives Bonavera, e dei numerosi volontari che si prodigano tutti gli anni per la realizzazione dell’opera inizia già nella serata di sabato, quando gli artisti decoratori inizieranno con i gessi a tracciare le figure sulle quali vengono sistemati con cura nel corso della notte (dalle 20 circa sino all’alba) tutti i petali. L’Infiorata 2019 di Diano Marina propone un percorso attraverso alcuni dei simboli più profondi della Cristianità, con un omaggio anche al vescovo Guglielmo Borghetti.

Le cerimonie religiose della Festa del Corpus Domini prevedono alle 10.30 la Santa Messa, presso la chiesa parrocchiale dedicata a Sant’Antonio Abate, e, a seguire, intorno alle 11.15, la processione per le vie del centro, accompagnata dalla Banda Musicale Città di Diano Marina, con la partecipazione delle autorità, della Confraternita della SS. Annunziata, delle varie associazioni ed organizzazioni cittadine, dei giovani che da poco hanno ricevuto la Prima Comunione.

Quella dell’Infiorata del Corpus Domini è una tradizione che a Diano Marina, salvo pause obbligate nei periodi bellici, si rinnova dai primi anni del XX secolo. Inizialmente era d’uso solamente spargere petali di fiori, raccolti dai giovani nei giorni precedenti, prima del passaggio della processione, unitamente alla sistemazione lungo il percorso di varie piante ornamentali ed all’esposizione alle finestre di copriletti e tapperi ricamati. E’ nel 1963, su iniziativa dell’allora Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo, che, pur mantenendo i canoni religiosi, divenne una manifestazione ufficiale inserita a calendario. Ne vennero così potenziati il carattere turistico e la promozione dei fiori coltivati nella nostra riviera. Di anno in anno cambiano i soggetti, ma resta lo spettacolare impatto visivo di un gigantesco tappeto di fiori ed un meraviglioso e suggestivo effetto cromatico.

UN’INFIORATA ANCHE IN FRAZIONE DIANO CALDERINA

Una seconda Infioriata, di minori dimensioni rispetto a quella del centro, ma altrettanto suggestiva e apprezzata, viene realizzata anche quest’anno nella frazione di Diano Calderina, sul sagrato della chiesa parrocchiale di San Giacomo e della canonica. L’appuntamento è sempre per domenica 23, nel pomeriggio. Alle 18 è prevista la Santa Messa, seguita dalla tradizionale processione nelle vie del borgo. L’opera è realizzata da Agostino Ardissone e dal Gruppo Infioratori Dianesi con la collaborazione dei residenti e delle associazioni locali.

SCENART INAUGURA GLI SPETTACOLI DELL’ESTATE

Il primo appuntamento del ricco calendario estivo di Diano Marina, per quanto riguarda gli spettacoli, è “Alla ricerca del ritmo perduto”, spettacolo in cartellone domenica 23 alle ore 21.15, nel parco di Villa Scarsella. Sul rinnovato e sempre più ampio palco si esibiscono gli allievi di Scenart, per una piacevole serata all’insegna di danza e musica.

Per ulteriori informazioni sulle manifestazioni, sulle strutture e sui servizi turistici Ufficio Iat Diano Marina (via Genala): tel. 327.6292339 - iat@gestionimunicipali.com

Orario di apertura: ore 9-19 (tutti i giorni, incluso festivi)