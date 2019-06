Al teatro Ariston va in scena la finale del concorso Sanremo Rock & Trend Festival

Sanremo. Questa sera, venerdì 7 giugno, il Sanremo Rock & Trend Festival celebra la sua finalissima 2019.

Nestor’s Hound, Piqued Jacks, Twenty Questions, Wox, Mildred, Do It Yourself, Statale 107bis, Helen Burns per la categoria Rock e X Giove, Andrea Belfiori, Horus Black, I Marrano, Mario Marco Farinato, Marco Vicaro Bucalone, Lost in Paradise, Bangcock per la categoria Trend. Ecco i “fantastici 16” che si contenderanno la vittoria del più longevo e ambito concorso nazionale per rock band emergenti.

La sfida finale arriva al termine di tre incendiarie giornate di musica – dal 4 al 6 giugno – che hanno portato sul palco della Sala Ritz del Teatro Ariston 130 band provenienti da tutta Italia. Altissimo il livello di tutti gli artisti in gara, hanno riconosciuto unanimemente tutti i giurati.

I migliori 16 si preparano dunque ad “incrociare le chitarre” a partire dalle ore 21 per offrire un spettacolo di musica ed energia. A valutare esecuzione, songwriting e presenza scenica sarà una giuria di cui faranno parte il musicista, produttore e fondatore dei New Trolls Vittorio De Scalzi, il chitarrista degli ABC, produttore e autore Matt Backer (Elton John, Joe Cocker, Paul Young, Sinead O’Connor, Julian Lennon), il giornalista Mario Luzzatto Fegiz, il tastierista dei Litfiba, musicista e produttore Fabrizio Simoncioni (Ligabue, Nannini, Negrita, Consoli, Fabi, Silvestri, Bennato e altri), il produttore Fausto Cogliati (J-Ax, Fedez, Fragola, Michelin, Urban Strangers, Ultimo e altri), Andy Fluon (Andrea Fumagalli) dei Bluvertigo, per Assomusica il Presidente Vincenzo Spera e il consigliere Giampaolo Grotta, Gigio D’Ambriosio di RTL 102.5 (già selezionatore per i giovani del Festival di Sanremo e per X Factor), la cantante del Teatro alla Scala di Milano e vocal coach Silvia Chiminelli (Alexia, Caselli, Arisa, Violante Placido e altri), per la multinazionale Eko Music Group l’amministratore delegato Stevio Lorenzetti e il manager Giovanni Matarazzo, il discografico e chitarrista fondatore della “notte delle Chitarre” Ettore Diliberto, il segretario generale PMI Luca Barone.

Presenteranno la serata Gigi Zini, voce della Nazionale Italiana Cantanti, e Laura Ghislandi da RTL 102.5. Al termine della gara conosceremo i due vincitori del Sanremo Rock 2019: categoria Rock e categoria Trend. Il secondo e terzo premio saranno invece assegnati indipendentemente dalla categoria di appartenenza.

Ai due vincitori, oltre al premio del 32° Sanremo Rock, andrà una chitarra Eko. Astralmusic, in collaborazione con SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, assegnerà il premio Parole Rock al migliore autore under 35, Assomusica premierà la migliore esibizione live e PMI la band più originale. Grazie a sponsor e partner verranno inoltre assegnati contratti discografici, realizzazioni di videoclip professionali, date live fra cui open act per artisti nazionali e internazionali, promozione radio e tv. I 16 finalisti, inoltre, saranno inseriti nella compilation del Festival (Universal Music).

La Finalissima del 32° Sanremo Rock & Trend Festival sarà anticipata alle ore 19 da un pre-festival che vedrà sul palco la rockband emiliana Controtempo, la giovane Valentina Carati e gli Ekynoxx, progetto Veneto di musica elettronica pop.

Alle ore 20,30 inizierà ufficialmente la Finalissima del 32° Sanremo Rock & Trend Festival.

L’ingresso alla serata costa 10 euro. Per tutte le informazioni sulla manifestazione: www.sanremorock.it, pagina Facebook ufficiale “Sanremo Rock”, info@sanremorock.it, 327 423 7725.

Sono partner istituzionali del 32° Sanremo Rock& Trend Festival: Assomusica (Associazione italiana degli organizzatori e dei produttori di spettacoli di musica dal vivo), F.I.P.I. Italia (Federazione Internazionale Proprietà Intellettuale), Nuovoimaie (Nuovo Istituto Mutualistico per la tutela dei diritti degli Artisti Interpreti Esecutori) e PMI (Produttori Musicali Indipendenti).

Sanremo Rock & Trend Festival è il più ambito e longevo contest nazionale per artisti singoli, duo o gruppi italiani emergenti della scena rock, indie, alternative, pop rock, hard rock e tutte le possibili “declinazioni” trasversali ai generi. Nato negli Anni ’80, Sanremo Rock è un brand storico che ha portato al successo moltissimi Big di oggi.

Dal suo palco sono passati, fra i tanti, i Litfiba, i Denovo di Mario Venuti, Ligabue, Tazenda, i Bluvertigo di Morgan e gli Avion Travel, solo per citarne alcuni. La manifestazione rappresenta un grande momento di incontro musicale, di confronto, di sana competizione e soprattutto offre precise indicazioni sul movimento rock italiano, sul suo stato di salute, le tendenze, le preferenze.