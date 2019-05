Sviluppo rurale, Coldiretti Liguria: «Nuove risorse dalla Regione»

“Bene l’impegno da parte dell’assessorato regionale nell’individuare e collocare nuove risorse economiche da destinare alle misure strutturali del PSR: è un importante incentivo agli investimenti e allo sviluppo del settore agricolo della nostra Regione”. Commenta così, Coldiretti Liguria, la dichiarazione dell’assessore regionale all’Agricoltura Stefano Mai che si è impegnato ad effettuare una rimodulazione finanziaria individuando nuove risorse da implementare sulle misure strutturali del PSR.

«Le imprese agricole – specifica l’Organizzazione agricola – hanno presentato domanda in Regione per finanziare l’ammodernamento e il miglioramento aziendale e si sono ritrovate nel bel mezzo di un enorme “overbooking” pari al 70%; il che si traduce in appena 64 domande finanziabili sulle 211 risultate ammissibili.

Ora è opportuno censire l’ammontare delle risorse non erogate in altri bandi – prosegue Coldiretti Liguria – e fare in modo che vengano tutte destinate ad un unico bando di prossima apertura, offrendo così una seconda possibilità alle imprese che intendono presentare domanda con particolare attenzione a quelle che sono rimaste escluse; per questo, nelle prossime settimane, continueremo a confrontarci con gli uffici della Regione monitorando tempi e modalità di questo intervento».

“Importante è l’impegno assunto dall’Assessore – affermano il presidente di Coldiretti Liguria Gianluca Boeri e il delegato Confederale Bruno Rivarossa – nell’intercettare nuove risorse da destinare alle misure. Ed è altrettanto importante la volontà dell’Assessore di cominciare a pensare alla nuova e imminente programmazione del Piano di Sviluppo Rurale, del quale sarà imprescindibile rivederne l’intera struttura e gli strumenti impiegati, per velocizzare le procedure e rispondere così alle reali necessità delle nostre aziende, che con il loro lavoro valorizzano e tutelano il territorio. Come Coldiretti Liguria siamo disponibili a dare la massima collaborazione all’Amministrazione e renderci parte attiva nella prossima formulazione, in modo da evitare in futuro di incorrere negli errori e nei rallentamenti che si sono susseguiti in questi anni. Garantire il necessario sostegno al sistema agricolo locale e promuoverne lo sviluppo e la valorizzazione sono fattori che incentivano l’occupazione e l’economia dell’intera regione”.