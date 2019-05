Santo Stefano al Mare. Per la prima volta, la Liguria di Ponente e, più precisamente, la località di Santo Stefano al Mare in provincia di Imperia, ha ospitato, presso le strutture polifunzionali di Marina degli Aregai, il corso base di primo livello del prestigioso Canali Postural Method® elaborato dal posturologo Vincenzo Canali, già consulente dell’Istituto di Scienza dello Sport del Coni, professore all’Università di Parma e promotore di corsi di formazione di svariate federazioni sportive Nazionali ed Internazionali.

Durante lo scorso del weekend del 18-19 maggio, questa iniziativa sperimentale ha coinvolto un numero limitato e selezionato di partecipanti nello studio e nella messa in pratica di un innovativo metodo certificato utile a prevenire i traumi da carico iterativo e ad ottimizzare i gesti tecnici, nonché lo sviluppo della forza. Si è così rinsaldata la sinergia tra salute, prevenzione, benessere e formazione professionale in ambito sportivo che caratterizza la tendenza in atto di sempre maggiore specializzazione delle figure professionali che a vario titolo lavorano in ambito sportivo a stretto contatto con tecnici e atleti nella ricerca e nell’applicazione delle tecniche di armonizzazione dei muscoli motori e della relativa prevenzione, riduzione o risoluzione di eventuali sintomi del dolore.

Un’esperienza formativa resa ancor più fruibile dalla location dell’Aregai Marina Hotel & Residence e dello Yacht Club Aregai e dai suoi numerosi servizi resi disponibili nel corso della giornata dedicata alla parte teorica, oltre che dagli spazi e dalle attrezzature altamente performanti che caratterizzano l’attigua palestra Easy Gym presso la quale si è invece svolta la parte di esercitazione pratica individuale.

Un evento di successo, realizzato anche grazie alla lungimiranza e disponibilità della direzione del porto turistico che gratifica e dà lustro ad un settore, quale quello sportivo, che, anche nel nostro territorio, si conferma dinamico e sempre più orientato alla domanda di perfezionamento professionale.