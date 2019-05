Sanremo. Grande soddisfazione per la Scuola di Pallavolo Mazzucchelli per aver vinto la finale territoriale regionale del campionato under 12 del progetto Sport & Go, organizzato dal Centro Sportivo Italiano con la squadra Lollipop Mazzu. Tale successo consentirà a queste atlete di partecipare alle finali nazionali, che si terranno a Pineto (TE) dal 12 al 16 giugno prossimi.

Il progetto “Sport&Go – Crescere con lo sport”, quinta edizione, è un percorso formativo di attività sportiva che il Centro Sportivo Italiano ha pensato per le categorie giovanili Under 10 e Under 12. Sport&Go; prevede un modello di attività basato sulla polisportività in cui, oltre alle discipline sportive per cui i ragazzi si allenano normalmente, gli atleti sono coinvolti nel triathlon di atletica: corsa veloce 60 metri, salto in lungo e lancio del vortex. Sport&Go rientra a sua volta nel progetto CONI 2019 “Let’s Play Sports!”

L’accesso a questa prestigiosa finale è stato particolarmente impegnativo e selettivo. Si è iniziato con il Campionato U12 in cui la squadra della Lollipop Mazzu, guidata dal prof. Anelio Vinai e dallo Smart Coach Gianluca Suppa, ha terminato in testa al girone di ponente, vincendo tutte le partite. Quindi è entrata nella giornata di Final 4 di Andora dello scorso 28 aprile.

Qui le ragazze hanno incontrato le bravissime atlete del Loano, vincendo 2/1, con una partita intensa e molto combattuta. Nella finalissima hanno quindi incontrato la squadra del Caramagna – Golfo, con la quale hanno vinto 2/0.

“E’ stata una fortissima emozione, vedere le ragazze giocare bene, unite e al termine sprizzare di gioia!!!” racconta il Presidente Maria Rita Galliano, anche lei presente sugli spalti a tifare per le ragazze e per la squadra, insieme al consigliere Giorgio Lanteri. “Ringrazio il Centro Sportivo Italiano, nella persona del Presidente Roberto Cenzon, per tutto l’importante lavoro che ogni anno realizza in favore dello sport giovanile, ringrazio Mirco Di Giorgio, gestore della Gelatoria Lollipop per l’importante sostegno e per il suo entusiasmo”

La squadra, pronta a partire per l’Abruzzo, è formata da Matilde Canevello, Letizia Capello, Sofia D’Attanasio, Giorgia Definis, Cecilia Faraldi, Linda Filippi, Giulia Fragnan, Elisabetta Ghirardi, Vittoria Maiano, Clara Rio, Carola Sappia, Iris Suppa, Emma Visconti, con allenatori gli Anelio Vinai e Gianluca Suppa, segnapunti Mara Tokic, Michele Canevello ed arbitri Associati Marco Visconti e Claudio Ghirardi.

Le attività della Scuola di Pallavolo Mazzucchelli continuano a pieno ritmo.

Domenica 5 maggio a Ospedaletti ci saranno le Finali Regionali U14 femminili CSI, che vedono impegnata la squadra Conad City Mazzu , guidata da Licia Reggiani;

a Villa Citera, le ragazze di Marco Biglieri, Autoscuole Riunite Sanremesi ed Armesi incontrano Andora, nel’ultima partita del Campionato CSI U16 che vede la squadra ai vertici del campionato;

In più il settore Volley S3 della Scuola Mazzucchelli parteciperà con nove squadre al Torneo di “Palla in centro”, organizzato dall’asd Golfo di Diana Volley al Bowling di Diano Marina.