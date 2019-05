Rugby ligure, i risultati delle partite

Imperia. La stagione agonistica è in fase conclusiva, ma intanto prosegue l’attività con la propaganda e il campionato regionale dell’under 14.

Per domani, invece, è attesa la gradita visita del presidente della F.I.R., Alfredo Gavazzi, che sarà impegnato nel pomeriggio stesso alla riunione con le società del rugby ligure.

Il convegno si svolgerà nell’accogliente salone del Coni Liguria sito in via Padre Santo, 1 a Genova in zona Corvetto dalle 17,30.

UNDER 14 XXIV GIORNATA

Sanremo – Imperia 17/57, Sanremo – Rho 24/38, Imperia – Rho 28/21.

Amatori Genova – Province dell’Ovest/1 0/73