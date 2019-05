Risultati oltre le aspettative per la raccolta solidale di alimenti promossa l’11 maggio da Coop Liguria per sostenere le associazioni del volontariato impegnate nella lotta alla povertà. I punti vendita della Cooperativa hanno raccolto complessivamente 37 tonnellate di prodotti, acquistati e donati da Soci e clienti per aiutare le persone in difficoltà.

Nel complesso l’iniziativa ha coinvolto una cinquantina di associazioni e circa 250 Soci Coop volontari, il cui supporto è preziosissimo per organizzare questa attività.

In provincia di Imperia, si segnala l’ottimo risultato del supermercato di Sanremo, dove la Caritas Diocesana ha raccolto poco meno di una tonnellata di prodotti. Bene la raccolta anche nel supermercato di Imperia (863 chilogrammi), che ha sostenuto la Croce Rossa, e in quello di Ventimiglia (578 kg), a favore della Caritas Intemelia, della Croce Rossa e di Spes Auser onlus. Coop Liguria ringrazia tutti coloro che hanno contribuito.