Seborga. Si è chiusa con la vittoria del CL 23 dopo una spettacolare finale contro la U.S. Pignese la prima edizione della Coppa di Lega di calcio a 5 maschile di Seborga, esordio assoluto per questo trofeo nel panorama calcistico del Principato. Dopo Campionato, Coppa e Supercoppa la FCPS ha infatti introdotto nel proprio calendario anche questa ulteriore competizione sul modello di altre Federazioni internazionali. Il primo passo è così avvenuto nella categoria del calcio a 5 maschile che ha visto la partecipazione delle quattro squadre classificatesi dal quinto all’ottavo posto nel torneo amatoriale FIGC disputatosi a Dolceacqua e Vallebona per tutto l’inverno appena trascorso.

E proprio il bellissimo centro sportivo ‘Fabio Taggiasco’ di Vallebona ha fatto da scenario alle final four della Coppa di Lega in una domenica che ha visto le condizioni meteorologiche mutare continuamente creando notevoli effetti paesaggistici che hanno confermato quindi le grandi qualità, non solo dal punto di vista sportivo, di una location che non a caso è stata recentemente scelta anche dalla Federazione Italiana Football Sala come uno dei propri punti di riferimento il Liguria.

Nelle semifinali del mattino larga vittoria del CL 23 contro i padroni di casa dell’ASD Vallebona e successiva affermazione della US Pignese contro SC Costruzioni al termine di un match molto tirato. Grande equilibrio poi nel pomeriggio con la finale per il terzo posto in cui SC Costruzioni, forte di un Matteo Frenna per l’occasione fuori dai pali, ha battuto l’ASD Vallebona dopo una spettacolare gara chiusa sul 6-6 e decisa dai rigori ad oltranza e la finalissima in cui il CL 23 ha prevalso di misura 4-3 su una Pignese che ha colpito numerosi legni in una partita che ha visto grandi protagonisti i portieri ed un Riccardo Facciolo man of the match.

Presenti all’evento per la FCPS il Direttore Sportivo Matteo Bianchini ed il Delegato del Settore Calcio a 5 Carmine di Matteo che assieme ad Aldo Maiolo e Federico Lai, in rappresentanza dell’ASD Vallebona, hanno consegnato trofei e medaglie a tutti i partecipanti. E proprio i vincitori hanno quindi dedicato la Coppa alla memoria di Cristian Lorenzi tragicamente scomparso in un incidente stradale nel 2017. La squadra del CL 23 presenta infatti nel proprio nome le sue iniziali ed il suo giorno di nascita ed è stata fondata due anni fa dai più cari amici per testimoniare la sua passione per il calcio e mantenerne vivo il ricordo in tornei ed eventi sportivi.

Riepilogo risultati – Semifinali

ASD Vallebona vs CL 23 6-17

SC Costruzioni vs US Pignese 3-5

Finali

Terzo Posto: ASD Vallebona vs SC Costruzioni 8-9 dopo i calci di rigore (6-6)

Primo posto: CL 23 vs US Pignese 4-3

Formazioni:

CL 23: Giovanni Lanzo, Andrea Callegari, Luca Biamonti, Riccardo Facciolo, Marco Foti, Maikol Catena, Alessio Sisinni, Davide Artioli, Davide Floris

US Pignese: Alessio Gaggero, Alexander Sasso, Ivan Grillo, Daniele Pelosini, Salvatore Massaro, Jacopo Tramontana, Miller Soncin.

SC Costruzioni: Carmine Di Matteo, David Cicolani, Andrea Guida, Riccardo Amalberti, Matteo Frenna, Matia Gullo

ASD Vallebona: Damiano Conte, Luca Maccario, Luca Barberis, Jacopo Bergamo, Maurizio Lanzo, Marco Rovere

Arbitri: Enrico Canicchio, Ivano Spinelli