Lavoro, cresce il tasso di disoccupazione in Liguria

Cresce il tasso di disoccupazione in Liguria. Sono dati poco rassicuranti quelli che giungono dall’Eurostat, l’ufficio statistico dell’Unione Europea, secondo i quali la regione è una delle tre, insieme a Veneto e Lazio, in cui il numero di persone prive di un’occupazione è cresciuto maggiormente in tutta la Penisola. In Liguria, infatti, i disoccupati sono aumentati dello 0,4% rispetto al 2018.

Nell’ultimo anno la percentuale di persone senza lavoro registrata in Liguria è stata del 9,9%, il dato peggiore di tutto il Nord Italia e ben al di sopra della media Europa, fissata al 6,9%.