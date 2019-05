La lista civica “Pontedassio viva” organizza una conferenza sui finanziamenti europei per la tutela del territorio

Pontedassio. La lista civica “Pontedassio viva” organizza una conferenza dal titolo “I G.A.L. e l’accesso ai finanziamenti europei per la tutela e la valorizzazione del territorio”. Tratterà l’argomento l’architetto Carmelita Li Mura del Collegio Architetti di Torino che svolge attività di consulenza per enti pubblici e privati, supportandoli nella redazione di Programmi Territoriali Integrati, Piani Strategici, Masterplan ecc. e a tale attività affianca quella di progettista con competenze specifiche nella progettazione e direzione lavori di opere pubbliche.

Sarà l’occasione per presentare i componenti della lista e parlare del nostro programma con particolare rilievo ai temi trattati dalla conferenza relativi al ripristino e alla manutenzione delle strade interpoderali consorziate e delle mulattiere comunali e la loro valorizzazione anche turistica.

Durante i lavori verrà data lettura di un breve messaggio in cui Corrado Bologna, Professore Ordinario di filologia e linguistica romanza alla Scuola Normale Superiore di Pisa compie un’analisi della Liguria e di quel che la nostra, pur embrionale, iniziativa politica possa significare per Pontedassio. E’ un incoraggiamento ad immaginare e realizzare una comunità aperta e viva, che possa di nuovo essere considerata “casa” per tutti quelli che la abitano.

Invitiamo cordialmente tutta la popolazione a partecipare sabato 18 maggio alle ore 18,15 alla sala polivalente G. Alberti presso il municipio di Pontedassio. Al termine della conferenza saremo lieti di offrire un rinfresco.