Dalla Regione i finanziamenti per il territorio montano: sarà completata la strada Montegrosso-Mendatica

Montegrosso Pian Latte. Dalla Regione Liguria arrivano importanti risorse per l’entroterra imperiese.

Sono state, infatti, assegnate tre tranche di finanziamenti: 340mila euro serviranno per completare la strada che collega Montegrosso Pian Latte a Mendatica, 230mila per l’acquedotto intercomunale Montegrosso/Cosio d’Arroscia e 331mila a favore del Comune di Mendatica per interventi che riguardano Monesi.

Giuliano Maglio nella sua qualità di presidente dell’Unione dei comuni della valle Arroscia dichiara: «Si tratta finanziamenti fondamentali per l’entroterra e in particolare per il territorio montano. Ringrazio la Regione Liguria per questa che non è solo una boccata di ossigeno».