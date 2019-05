Claudio Scajola sulla vittoria di Biancheri: «Europee e amministrative sono storie diverse»

Imperia. Il sindaco del capoluogo e quattro volte ministro dei governi Berlusconi Claudio Scajola commenta la riconferma al primo turno del primo cittadino uscente della Città dei fiori Alberto Biancheri.

«Ero convinto fin dal primo giorno e l’ho anche detto-dice Scajola – che Biancheri fosse un buon candidato e che avrebbe vinto. Nelle elezioni amministrative prevale in concetto della “Polis”, della comunità del carisma della persona. È tramontato il periodo delle coalizioni».

Come spiega il dato della Lega a Sanremo, dilagante alle Europee e deludente alle amministrative? «Che nello stesso giorno ci sia un dato diverso in tornate diverse –sottolinea Scajola – è capitato non solo a Sanremo, ma anche a Firenze, Bari, Bergamo. Direi che è un sintomo di maturità dell’elettore».

Lega che, però, vola anche in Liguria e il prossimo anno ci sono le Regionali… «Credo che la vittoria della Lega sia un fuoco fatuo. C’è ancora tutto un percorso da scrivere. Al voto per le Europee, poi, gli italiani si sono sempre approcciati con distacco. Non enfatizzerei quel dato sul piano politico. Il quadro è destinato a scomporsi e a ricomporsi nei prossimi mesi».