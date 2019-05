Bordighera, gli alunni della scuola “Maria Primina” presentano lo spettacolo “Pedalando con Pinocchio”

Bordighera. Il Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri (provincia di Imperia) in collaborazione con Il Teatro dell’Albero e la Scuola Primaria Maria Primina di Borghetto S.Nicolò dell’Istituto Comprensivo di Bordighera, a fronte del progetto di cooperazione transfrontaliera EDUMOB/ P.O.INTERREG ALCOTRA 2014-2020 a cura di Regione Liguria presenta lo spettacolo “Pedalando con Pinocchio”.

Lo spettacolo, utilizzando il linguaggio del teatro, affronta con i bambini la tematica della mobilità sostenibile ossia l’uso di mezzi atti a non inquinare. Geppetto, ottimo falegname e papà affettuoso, ha deciso di costruire per il suo amato Pinocchio, una bella bicicletta di legno. Felice di questo regalo mostra a tutti i bambini del paese la sua bellissima bicicletta e insieme a loro organizza delle avventurose “pedalate”.Un giorno però incontra il Gatto e la Volpe e…. Lo spettacolo riservato al mattino per le scuole è offerto al pubblico alle 21 al Palazzo del Parco di Bordighera a ingresso libero.