La ricerca di nuovi motivi ispiratori, la straordinaria bellezza della natura in cui immergersi, i magnifici giardini e colline ricchi di piante esotiche, palme e olivi. Ma soprattutto la vibrante e intensa luce del Mediterraneo che ispirarono Claude Monet nel suo viaggio a Bordighera e dintorni nel gennaio del 1884.

In occasione della mostra “Claude Monet, ritorno in Riviera”, visitabile fino al 31 luglio a Villa Regina Margherita a Bordighera e al Castello Doria di Dolceacqua, arrivano gli speciali tour guidati “I luoghi di Claude Monet” a Bordighera. Una facile passeggiata guidata conduce i partecipanti nei luoghi dipinti da Monet, lungo il bellissimo sentiero che l’artista percorreva per immergersi nelle palme che tanto lo affascinarono.

L’itinerario si concluderà presso Villa Regina Margherita, con la visita guidata alla mostra per poter ammirare da vicino lo splendido capolavoro “Vallée de Sasso, effet de solei” realizzato dal Maestro dell’Impressionismo.

Le prossime date previste sono il 14, 22 e il 29 maggio, con partenza dall’ufficio turistico di Bordighera. Sono rivolte sia a partecipanti individuali sia a gruppi e sono su prenotazione dal portale Italy to Live al seguente link: https://italytolive.it/esperienza/?code=PGN2G6

Claude Monet scrisse al suo mercante d’arte Paul Durand-Ruel: “Ho l’impressione che farò cose meravigliose”. A distanza di 135 anni, i suoi capolavori non destano di stupire e regalano una fascinazione unica.

La mostra “Claude Monet, ritorno in Riviera” espone tre meravigliosi dipinti realizzati 135 anni fa: “Le Château de Dolceacqua” e “Vallée de Sasso, effet de soleil”, in prestito dal Musèe Marmottan Monet di Parigi, grazie al prezioso lavoro della sua direttrice Mme Marianne Mathieu, e “Monte Carlo vu de Roquebrune”, dalla Collezione Privata di S.A.S. il Principe Alberto II di Monaco.

Il percorso espositivo è allestito a cura dell’Istituzione Mu.MA – Musei del Mare e delle Migrazioni di Genova, mentre la gestione e la promozione sono affidate alla Cooperativa Sistema Museo e a Omnia Società Cooperativa. L’allestimento multimediale è curato da ETT s.p.a. La mostra è promossa dai Comuni di Bordighera e di Dolceacqua con il sostegno della Regione Liguria, della Provincia di Imperia, della Compagnia di San Paolo e di Permare s.r.l., con il patrocinio dell’Ambasciata di Francia in Italia.

Orari, biglietti e Monet Card

La mostra è visitabile tutti i giorni con un biglietto unico per entrambe le sedi ed è aperta con i seguenti orari: dal 30 aprile al 14 giugno dalle 10.30 alle 18; dal 15 giugno al 31 luglio dalle 10.30 alle 19.30.

Il biglietto è acquistabile anche in prevendita sul sito vivaticket.it.

Per i residenti di Bordighera e Dolceacqua, per omaggiare questo importante evento e stimolare un’ampia partecipazione, è prevista la “Monet Card”, con agevolazioni e sconti. Per avere diritto alla card è necessario presentare in biglietteria un documento d’identità e i moduli compilati, scaricabili dal sito web www.monetinriviera.it

Info mostra: monet@sistemamuseo.it – www.monetinriviera.it