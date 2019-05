A Rapallo grossa vincita alla lotteria VinciCasa, quando toccherà alle altre province ligure?

La piccola comunità di Rapallo è stata teatro di una vincita da mezzo milione di euro nel gennaio 2018. Un avvenimento importante che ha reso (quasi) milionario un cittadino del paese di 30.000 abitanti affacciato sul litorale ligure. Il gioco che ha reso fortunato il cittadino è VinciCasa, uno dei concorsi della famiglia Sisal Winforlife, che permette di ottenere un jackpot vincolato all’acquisto di una casa. Attualmente sono 90 le case comprate grazie al concorso VinciCasa!

Il proprietario della tabaccheria in cui è stato giocato il biglietto fortunato è Anthonypillai Jude Villvaraj, italiano di origini srilankesi che si dice molto felice della vincita e augura tanta fortuna ai vincitori.

La provincia di Genova è in generale una delle più premiate dalle lotterie italiane: basta leggere le storie dei vincitori pubblicate sul sito di VinciCasa per capire come i genovesi siano indubbiamente tra i più fortunati in Italia. Ora tutto il circondario è molto ansioso di sapere quando arriverà il loro turno e quando potrà arrivare il 5 fortunato anche nelle altre province. Ma come funziona la lotteria Vincicasa?

VinciCasa di Sisal: ecco come si gioca

Il premio della lotteria VinciCasa consiste in un premio di 300.000 euro per trovare una casa da comprare e quindi vincolati, ed ulteriori 200.000 euro non vincolati che vengono direttamente accreditati sul conto corrente bancario del fortunato. Il gioco permette quindi di acquistare una casa in qualsiasi luogo sul territorio italiano, entro due anni dalla vincita, magari per le vacanze o magari per avere in città la propria casa dei sogni dove poter vivere tutto l’anno.

Per vincere bisogna indovinare 5 numeri su 40. È possibile anche vincere premi minori in denaro indovinando 4,3 o 2 numeri su 40.

L’estrazione è giornaliera e si tiene alle ore 20.00; è possibile seguire i numeri estratti online, in ricevitoria o sul sito di VinciCasa inserendo il numero del concorso e il codice della ricevuta riportato sul biglietto.

E’ possibile partecipare alla lotteria di VinciCasa e giocare la propria schedina senza uscire di casa direttamente online su tutti i siti autorizzati: tutto quello che c’è da fare è inserire i numeri desiderati sul sito web, una volta aperto un conto di gioco, oppure scegliere tra le combinazioni già proposte con la formula di gioco della schedina veloce Quick Pick.

Attualmente le vincite in Liguria sono state due, una delle quali è avvenuta a Rapallo. Per qualcuno la Dea Bendata è ancora qui nella nostra regione: chi può dirlo che non possa arrivare presto un colpo di fortuna anche per le altre province ligure?