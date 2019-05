A Imperia una cena per raccogliere fondi per “Garabombo l’invisibile”

Imperia. Giovedì 30 maggio dalle 20.30 verrà organizzata alla Talpa e L’orologio una cena per raccogliere fondi per “Garabombo l’invisibile”.

«In questi mesi ci siamo rimboccati le maniche per rilanciare le attività delle nostre botteghe. I risultati si sono visti, e questo ci rincuora: la consapevolezza di poter incidere in prima persona nelle dinamiche di sfruttamento globali, che ormai hanno raggiunto le nostre comode vite occidentali, si è radicata.

Abbiamo conosciuto nuovi compagni di viaggio come le realtà di Fuorimercato rete nazionale che ci hanno fatto assaggiare le loro produzione autogestite nelle fabbriche recuperate come l’Amaro Partigiano e la Kollontai vodka antisessista, oppure la passata SfruttaZero.

Abbiamo rispolverato vecchie amicizie come i produttori della campagna Sos Rosarno che lottano contro il caporalato in Calabria e ci fanno arrivare le loro gustose arance e tante altre bontà locali. Senza dimenticare il Caffè Rebelde Zapatista che ormai mancava da troppo tempo sui nostri scaffali.

Tante piccole gocce che speriamo arrivino a formare quella tempesta che rivoluzionerà il mondo, come ci ha esortato ad essere Lorenzo Orsetti “Orso” martire nella lotta contro l’Isis Ma per continuare nel nostro percorso c’è bisogno di un aiutino. Tante sono le difficoltà ancora da superare, per cui stiamo mettendo su un team in cucina per una cena che sarà anche l’occasione per fare il punto della situazione insieme, oltre a disbrigare le incombenza associative di rinnovo cariche e modifica statuto che la nuova legislazione ci impone.

Il menu è in elaborazione! Angela, Anna e Yababa stanno scegliendo tante cose buone da cucinare. Voi non prendetevi impegni per giovedì 30 maggio e prenotate la cena con un sms al 3498867916. Per chi non riuscisse a venire, c’è un comodissimo iban cui inviare corposi bonifici: IT88 X076 0110 5000 0006 1332 912 intestato ad Associazione Garabombo l’invisibile oppure semplicemente 61332912 se vi viene più comodo un postagiro o un bollettino» – fanno sapere gli organizzatori.