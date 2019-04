Taggia. E’ stata Langhirano (Parma) la sede della prima tappa della Coppa dei Campioni di Trampolino Elastico (domenica 31 marzo). Il programma tecnico della gara prevede una fase di qualificazione con una finale alla quale si partecipa ottenendo i migliori sei punteggi totali per ogni categoria.

Alla gara, da questa stagione, si accede tramite convocazione del DTN della sezione, con l’intento di ‘creare’ un format di gara per avviare i migliori ginnasti della specialità ad una tipologia di gara finalizzata all’attività internazionale.

Due le ginnaste della Ginnastica Riviera dei Fiori convocate in questo primo appuntamento, meno di quello sperato dai tecnici Stefano Crastolla, Giulia Bellone ed Alice Frascarelli, ma che si sono dimostrate all’altezza della situazione eseguendo esercizi di alto livello. Nella categoria junior Sima Papone dopo aver chiuso la qualificazione al terzo posto, nell’esercizio di finale ha ottenuto il miglior punteggio, salendo sul gradino più alto del podio.

Nelle allieve, Alice Eremita, conclusa la qualificazione anche lei col terzo punteggio, si è migliorata raggiungendo la seconda posizione con un meritato argento. Nella prossima tappa di Trieste, (4/5 giugno) questi esercizi dovranno essere confermati per accedere alla finale nazionale prevista a settembre.

La sezione ritmica, sabato 30 e domenica 31 marzo a Carasco, è scesa in pedana per disputare la 1ª Prova del Campionato Individuale Gold e Silver LD. Queste competizioni sono di alto livello, con esercizi complessi che necessitano di esigenze tecniche del codice dei punteggi difficili da eseguire. Le nostre ginnaste si sono comportate bene, ottenendo punteggi non eclatanti ma che sono una buona base di partenza per il prosieguo della stagione che sarà lunga ed impegnativa.

Le ginnaste, in Liguria, che prendono parte a queste gare, solitamente non superano le 10 unità, a conferma che non sono proprio alla portata di ‘tutti’. Nel gold allieve 5ª Eleonora Oggero, 6ª Giorgia Valastro, nelle junior 5ª Giulia Carrera e nelle Senior 5ª la nostra ‘veterana’ Alice Frascarelli, che, classe 1991, è sicuramente tra le più ‘esperte’ ginnaste che praticano la ritmica in Italia.

Nelle gare silver livello LD, bene nelle allieve Sonia Pavani 6ª, nelle junior buon esercizio al cerchio per Monica Meli che ottiene la 10ª posizione assoluta, seguita dalle compagne Sonia Chekkour e Michela Andreoli. Soddisfatte le istruttrici della sezione Breggion Daniela, Monia Stabile, Alice e Lorenza Frascarelli e le giovani collaboratrici che aiutano l’associazione in questo difficile percorso tecnico.

Prossimi impegni della Riviera, sono in programma al PalaRuffini di Taggia sabato 13 con la 2ª prova della Gymflowers di ginnastica artistica e ritmica con oltre 200 ginnasti partecipanti e domenica 14 con la 1ª prova del

campionato regionale di serie D di ginnastica ritmica, con 50 squadre iscritte. Sempre sabato e domenica , a

Cumiana (Torino) è in programma la 2ª prova del campionato nazionale di Teamgym. Sarà un nuovo weekend

impegnativo per lo staff tecnico e dirigenziale della Asd Ginnastica Riviera dei Fiori, che in questa occasione avrà anche l’onere organizzativo delle manifestazioni in programma a Taggia.