Sanremo. Continua registrando una enorme affluenza di pubblico la manifestazione “La Forza della Natura” dedicata alla figura di Libereso, conosciuto anche come il giardiniere di Calvino ed ospitata nel Forte di Santa Tecla fino al 1° maggio con ingresso libero e orario continuato dalle 10 alle 19.

Con le 1.757 presenze registrate ieri il totale dei visitatori sale a 12.825 confermando il crescente successo di questa terza edizione promossa dall’associazione “Libereso Guglielmi” con il patrocinio del Comune di Sanremo e del MiBACT Polo Museale della Liguria ed in collaborazione con le scuole e associazioni culturali del territorio.

«Oltre al positivo riscontro del numero dei visitatori – dichiara Tania Guglielmi presidente dell’associazione dedicata al padre, che organizza la manifestazione – non si può non sottolineare anche la grande attenzione riservata dal pubblico agli incontri e laboratori e ad ogni evento proposto. Offrendo occasioni per scoprire ed approfondire tematiche importanti con relatori competenti ed autorevoli, abbiamo permesso ad un grande pubblico di entrare pienamente nello spirito della manifestazione».

Questo il programma di oggi e dei prossimi giorni fino al 1° maggio giorno di chiusura della manifestazione:

Domenica 28 aprile

ore 11 “Ortaggi e fiori nell’orto” il manuale di coltivazione e utilizzo dei fiori commestibili sani e sicuri per colorare e condire i nostri piatti” a cura di Hortives

ore 15 “Floricoltura biodinamica. Coltivare secondo natura“ a cura di Fabrizio Daldi

ore 16 “Coltivare la cipolla egiziana ligure; consigli e suggerimenti pratici per una produzione di successo“ a cura di Marco Damele.

ore 17 “Piante e giardini per animali …e viceversa” a cura di Rudy Valfiorito

ore 18 presentazione del progetto “Palindromi” a cura del cantautore Francesco Camin

ore 21 “Concerto” con Francesco Camine e Riccardo Sasso a cura di Dimensione Musica

Lunedì 29 aprile

ore 11 “Ricette per ogni stagione: le Erbe Aromatiche in cucina” laboratorio e presentazione e degustazione del “Turtun di Castelvittorio” a cura di Terry Prada

ore 12 “Progetto F.I.S.CH.I.O.” arrivo del trekking urbano a cura di Istituto Ruffini Aicardi

ore 14.30 “Adotta un seme” laboratorio organizzato dagli alunni della Scuola Primaria A.Rubino

ore 17 “La floricoltura nel Ponente Ligure. Un passato importante, un presente incerto e un futuro da disegnare” a cura di Fiorenzo Gimelli

ore 18 “Letture testi di Italo Calvino” a cura dell’attore Gioachino Logico

ore 18,30 “l’aperitivo vegano”, laboratorio di cucina vegana con aperitivo

ore 21 Laboratorio Teatro aperto al pubblico

Martedì 30 aprile

ore 14.30 “Arte in fiore”, laboratorio organizzato dagli alunni della Scuola Primaria A.Rubino

ore 16 “Dove correva il treno.”proiezione film sulla pista ciclabile realizzato da Piero Farina e Marisa Fogliarini.

ore 18 “Un’esperienza di comunicazione green” a cura di Graziano Consiglieri, Direttore rivista Vivere Sostenibile

ore 18.30 “Tutti i sensi del peperoncino: esperienza sensoriale nel mondo del piccante” a cura dell’azienda Vivi Piccante di Sanremo

ore 21 Laboratorio aperto con spettacolo a cura di Flusso Teatrale

Mercoledì 1° maggio

ore 11 “Letture testi di Italo Calvino” a cura dell’attore Gioachino Logico

ore 11.30 “Cucinare la cipolla egiziana” insieme a Marco Damele con degustazione prodotti da forno

ore 17 “Madre terra chiama, Libereso risponde” a cura di Elio Marchese

ore 19 chiusura manifestazione