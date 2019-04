Sanremo. E’ stato portato in carcere a Imperia Giuseppe Mamone, 68 anni, commerciante ambulante arrestato dai carabinieri per aver accoltellato l’ex compagna, una donna di 49 anni, inserviente, in corso Inglesi, nel cuore di Sanremo. E’ accusato di tentato omicidio.

La donna, che ora si trova in ospedale in prognosi riservata, è stata raggiunta da due fendenti al torace e all’addome mentre andava al lavoro. Stabilizzata dal personale sanitario del 118 e portata in “codice rosso” di massima gravità al pronto soccorso dell’ospedale Borea, non sarebbe più in pericolo di vita.

L’aggressore invece è stato fermato, dopo una decina di minuti dal fatto, dai carabinieri della compagnia di Sanremo insieme con l’unità di intervento operativo del sesto battaglio Toscana (inviata a Sanremo in supporto ai colleghi per il periodo di Pasqua) che lo hanno portato in caserma. Sul luogo dell’accoltellamento, i militari hanno trovato l’arma utilizzata: un coltello da cucina. L’uomo lo aveva gettato, prima di allontanarsi.

Stando a quanto finora ricostruito la lite sarebbe avvenuta per strada: a innescarla, potrebbero essere stati motivi passionali, legati alla gelosia dell’uomo contrario alla nuova relazione della donna, intessuta dopo che i due si erano lasciati. Il sessantottenne non avrebbe precedenti per stalking, ma i militari stanno tuttora compiendo accertamenti per ricostruire il passato della coppia.

A dare l’allarme sono stati alcuni passanti.