Riviera24.it è su Amazon, adesso puoi chiedere ad Alexa di leggerti le news della provincia di Imperia

Da oggi hai un canale in più dove seguire le notizie della provincia di Imperia. Riviera24.it è entrata nell’ecosistema di Amazon con Alexa, l’assistente personale del gigante dell’ecommerce mondiale.

I dispositivi per accedere all’assistente vocale Alexa sono Echo Dot, il più economico, Echo, Echo Plus ed Echo Spot, oltre a una serie di dispositivi di altre marche, come lo One di Sonos.

Ma cos’è e cosa permette di fare Alexa? È un assistente vocale, cioè un’intelligenza artificiale in grado di riconoscere le vostre domande, poste in linguaggio naturale come avviene per Siri (iOS) Cortana (Windows) e il Google Assistant. Ovviamente non sono in grado di rispondere a tutte le domande ed esaudire tutti i desideri, ma la quantità di azioni che può già fare è oggi soddisfacente.

Grazie alla Skill diRiviera24.it, sviluppata da Edinet, sarà possibile “ascoltare” le principali news pubblicate sul nostro quotidiano e aggiornate in tempo reale. Oltre alle notizie principali sarà possibile scegliere di ascoltare nel “Sommario quotidiano” le news principali di Sport, Cronaca e Politica. Questa è solo la prima di una serie di skill a breve arriveranno l’agenda degli appuntamenti, i magazine e le news personalizzate per comune.

Se hai un dispositivo compatibile con Alexa (anche la APP presente su iOS e Android) da oggi puoi cercare la skill di Riviera24.it e configurarla a tuo piacimento.

Anche in questo caso la nostra redazione si adegua per rendere fruibile le proprie news nel modo più semplice e diffuso possibile, oltre al classico e “antico” sito sia desktop che mobile, alla versione ottimizzata per i tablet, i canali social, Whatsapp e da oggi anche Alexa.