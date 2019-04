Pontedassio. «Abbiamo denominato la nostra lista “Pontedassio Viva” perché crediamo che il nostro comune debba essere considerato parte attiva e vitale del Ponente Ligure».

La candidata sindaco Elena Fontana presenta così il suo programma. «Si parte, naturalmente -dice la Fontana - da quanto già realizzato dalle precedenti amministrazioni curando il completamento dei progetti già in parte realizzati, quali il Complesso scolastico e il monitoraggio del sistema di raccolta rifiuti differenziata appena partito nel nostro comune. Il nostro programma vuole puntare sulla manutenzione del paesaggio e del territorio con la cura delle strade sia all’interno dei centri abitati sia quelle di collegamento con le frazioni per non dimenticare le strade interpoderali e le mulattiere. Parliamo di territorio agricolo, sfalcio, valorizzazione del territorio promuovendo tutti i progetti possibili dai Piani di sviluppo rurale, al Gal, e utilizzando dei finanziamenti europei mirati alla manutenzione e valorizzazione anche turistica del territorio. Ci faremo promotori per il miglioramento della sicurezza stradale soprattutto per quanto riguarda i punti di accesso alla Statale 28 e il miglioramento del servizio di trasporto pubblico locale sia nel paese sia nelle frazioni del quale beneficeranno anche le attività economico commerciali puntando anche sulla riorganizzazione dei tempi di sosta dei parcheggi a pagamento centrali. Vogliamo migliorare i servizi per tutti i cittadini, con particolare attenzione ai giovani e agli anziani sistemando le aree giochi e spazi pubblici sia del paese sia delle frazioni, introducendo una rete wi-fi con libero accesso nei centri abitati, coinvolgendo gli studenti con progetti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione e nell’ambito dei giochi della tradizione ligure come petanque e baletta, potenziando i servizi orientati al benessere psicofisico degli anziani usufruendo delle risorse già previste dall’Asl. Nel nostro programma sono anche presenti le attività culturali con l’ampliamento del servizio della biblioteca, con la prosecuzione del premio letterario in lingua ligure “Vuxe de Liguria” unico in prosa di tutta la regione giunto alla decima edizione».

«Pontedassio Viva – conclude Elena Fontana – è una squadra formata da persone con competenze specifiche in grado di ascoltare e soddisfare le esigenze di tutta la nostra comunità ed esprimerne un governo equilibrato e al servizio del cittadino».

La lista

Candidato sindaco Elena Fontana 51 anni dipendente Inps, consiglieri Marco Anselmi 32 anni docente, Danilo Balestra 58 anni impiegato azienda alimentare, Paolo Berlanda 55 anni docente, Gaetano Caravano 48 anni impiegato settore edile, Andreina Dell’Erba 63 anni segretaria istituto scolastico, Giuseppe Gandolfo 56 anni lavoratore autonomo, Aldo Lo Gullo 69 anni pensionato, Bartolomeo Moioli 63 anni pensionato, Daniela Ranise 45 anni avvocato cassazionista Daniela Venturino 57 anni impiegata associazione agricola.