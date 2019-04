MD raddoppia nell’Imperiese: l’insegna si accende a Camporosso

Camporosso. Nell’anno in cui MD S.p.A. festeggia i 25 anni dalla sua fondazione, il Gruppo intensifica la sua presenza anche in Liguria con l’apertura di un nuovo punto vendita a Camporosso. Sarà il secondo in Provincia di Imperia e il settimo tra quelli presenti nella regione.

L’insegna che si accende alle 8.00 dell’11 aprile in via Braie di fronte alle autorità cittadine è quella del secondo player italiano del settore discount con circa 750 punti vendita in tutta Italia, serviti da 8 centri logistici per la distribuzione e oltre 7.000 mila dipendenti a livello nazionale.

In particolare MD a Camporosso darà lavoro a ben 17 addetti, tutti del territorio e con età media di 25 anni. La collocazione del nuovo MD è funzionale alle esigenze degli abitanti del luogo: il punto vendita è collocato lungo la principale direttrice che attraversa tutto il Comune, seguendo la valle del Nervia da Dolceacqua a Vallecrosia, ma potrà servire anche i tanti turisti che scelgono queste località per brevi soggiorni al mare o passeggiate nell’entroterra, compresi i molti francesi che valicano il confine poco distante.

Lo store di 800 mq di area vendita accoglie i clienti in un ambiente luminoso e molto ampio con 6 casse e 6 corsie di vendita. All’ingresso troviamo il reparto ortofrutta – il fiore all’occhiello di MD – con frutta e verdura di stagione anche da agricoltura biologica, insieme alle oltre 2.000 referenze a marchio privato, tra cui linee di prodotti salutistici, bio, per intolleranti, vegani o vegetariani e prodotti DOP e IGP.

Lungo il perimetro troviamo i banchi di gastronomia, macelleria e panetteria a libero servizio. Altrettanto importante è l’area dedicata al “no food” con tanti articoli a costi concorrenziali rispetto agli specialisti del settore. Lo store sarà aperto tutti i giorni con orario continuato dalle 08:00 alle 21:00. A disposizione della clientela un parcheggio con 40 posti auto.