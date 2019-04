La Lega Ventimiglia organizza un incontro su sviluppo economico e futuro della città

Ventimiglia. Lunedì 15 aprile presso la biblioteca Aprosiana di Ventimiglia si terrà alle 21 un interessante incontro organizzato dalla Lega Ventimiglia per parlare del futuro della città con l’assessore regionale allo sviluppo economico Andrea Benveduti che il mese scorso ha convocato la prima riunione del “Tavolo di armonizzazione” in Regione Liguria dove si è parlato in particolare della Zona Franca Urbana di Ventimiglia relativamente allo stanziamento di 5 milioni di euro a favore degli investimenti delle micro, piccole e medie imprese.

All’incontro di lunedì, dove interverranno anche il Presidente del Consiglio regionale e Commissario

provinciale Lega Alessandro Piana e l’on. Flavio Di Muro, si approfondiranno tematiche specifiche di

particolare interesse per la città di confine. Nel dettaglio verrà esaminato il tessuto commerciale per

valutare in che modo poterlo risollevare e gli sviluppi economici e infrastrutturali che possano

incrementare il flusso turistico.

“Un’utile occasione per mettere i problemi della città ad un tavolo condiviso con l’amministrazione

regionale e il Governo nazionale e studiare così insieme soluzioni alle questioni in esame” ha commentato la Lega Ventimiglia. L’incontro, al quale sarà presente anche il candidato Sindaco Gaetano Scullino, è aperto al pubblico, a tutti i cittadini e alle associazioni di categoria che sono calorosamente invitate a partecipare.