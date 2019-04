Imperia, fervono i preparativi per la seconda edizione di “MercatoRetrò”

Imperia. È un evento senza precedenti quello che si appresta ad “invadere“ calata Anselmi: MercatoRetrò torna nella sua seconda edizione e lo fa con numeri da capogiro.

Gli organizzatori dell’evento ovvero Liguria Classic e Autostory hanno ricevuto l’adesione da 25 club italiani ed internazionali, creando delle partnership e uno speciale spazio espositivo unico in tutto il Ponente. Per quanto riguarda le novità motoristiche e i club presenti, l’iniziativa è già da ora senza

precedenti: MercatoRetrò dal 17 al 19 maggio diventerà la principale vetrina sia della motoristica d’epoca che delle ultime novità nel settore, per le quali saranno presenti le migliori concessionarie della zona, che metteranno a disposizione le proprie auto per un test driver aperto al pubblico.

Per celebrare i primi 100 anni della Citroen, sarà presente la Traction Universelle sezione di Nizza,

che dagli anni ’60 è un punto di riferimento nel settore e non mancherà l’Automobile Classic Cars

Club di Nizza con l’esposizione di prestigiose vetture. Presenti all’evento alcuni fra i club più prestigiosi nel mondo della motoristica: Ruote d’Epoca Riviera dei Fiori di Villanova Albenga che ad oggi conta oltre 15mila soci in tutta Italia; il Club Amatori veicoli d’Epoca Federato Asi C.A.V.E. di Imperia, importante realtà per il Ponente; l’ACI Ponente Liguria parteciperà con uno stand ed un programma dedicato ai ragazzi, concordato con Liguria Classic. Un’ampia area dello spazio espositivo sarà dedicato alla vendita delle auto e motoveicoli d’epoca.

Grande spazio dedicato anche alle due ruote: per quanto riguarda il motorismo moderno e le sue

ultime novità, sarà presente il CC Motor Day, Sezione Nord-Ovest; L’Anonima Guzzista delle

Alpi Marittime e il Rivespa Club di Riva Ligure. Si ringrazia inoltre già fin da ora l’Harley

Davidson Italian Club Liguria per il prezioso aiuto nelle parata che avrà luogo il giorno 17 alle

ore 18.00 e che coinvolgerà tutta la città di Imperia.

Si ricorda che il 19 maggio avrà luogo l’ottava edizione del Raid della Riviera dei Fiori, raduno

turistico culturale per auto e Moto Storiche. Liguria Classic e Autostory, con il supporto di molte nuove collaborazioni tra cui quelle con il Comune di Imperia e la GoImperia per la concessione della location ed il patrocinio vi danno appuntamento dal 17 al 19 maggio ad Imperia.

Per maggiori informazioni sulla manifestazione e sugli spazi espositivi disponibili è possibile consultare il sito http://mercatoretro.it/ o telefonare al numero +39 380 6355661.

Aspettando MercatoRetrò 2019, l’appuntamento è presso ‘Sol&Vento’ dal 6 al 7 aprile, con stand a

tema, veicoli storici e materiale informativo.