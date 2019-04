Imperia. Ieri sera la compagnia teatrale I matti per gioco ha movimentato con allegria e suspense il ristorante La Fontana Rosa di Imperia con la loro cena con delitto “Assassinio a Disneyland”. L’evento, che è stato organizzato per raccogliere fondi per la scuola dell’infanzia di Borgo Prino, ha ottenuto i favori del pubblico che si è sentito coinvolto e trasportato dentro il mondo magico della Walt Disney.

Negli ultimi mesi questo format particolare, inventato da I matti per gioco, che combina comicità/cabaret/danza con il mistero del delitto, sta riscuotendo grande successo nella nostra provincia. Sono talmente tante le richieste, ci spiegano la regista Consuelo Benedetti e gli autori Maura Polito e Renato Barletti, da non riuscire a far fronte a tutte.

Sono una compagnia di amici/attori amatoriali che si divertono per farci divertire ed è sicuramente questo l’ingrediente segreto della riuscita del loro spettacolo. Complici anche i meravigliosi costumi e il trucco professione di Elenia Contu e Rebecca Borea.

Attori: Consuelo Benedetti, Crina Popescu, Dalia Lottero, Emilia Serpico, Maura Polito, Mauro Lanteri, Mirella Fazzolari, Renato Barletti, Stefano Pollini, costumi di Consuelo Benedetti, ballerine della scuola Dance Art Project di Cristina Valente, foto di Omar Aguirre.