Il carabiniere Riccardo Casamassima annuncia di volersi candidare a sindaco di Sanremo

Sanremo. Il carabiniere Riccardo Casamassima, noto alle cronache per aver fatto riaprire il ‘caso Cucchi’ ha annunciato di volersi candidare a sindaco di Sanremo per la lista ‘Insieme per Sanremo’ del genovese Carlo Carpi: l’imprenditore che nel 2018 si era presentato alle amministrative comunali di Imperia.

«Sanremo ha bisogno di persone che ci mettano la faccia, la Liguria e l’Italia – dichiara Carlo Carpi - per cambiare hanno bisogno di cittadini onesti e coraggiosi che tramite la propria rettitudine riescano ad esercitare delle pressioni sulle istituzioni per affrontare quel sempre bistrattato processo di autocritica, indispensabile per mettere in discussione l’insostenibile stato delle cose e dare stimolo alla riforma concreta del sistema gestionale al quale oggi siamo sottoposti non sempre in termini trasparenti e regolari!».

Il principale teste nel processo ‘bis’ contro cinque carabinieri, tre dei quali accusati della morte del giovane Stefano Cucchi, avvenuta nel 2009, Casamassima avrà tempo fino a fine aprile per ufficializzare la propria candidatura e diventare così il settimo candidato a Sanremo.